Esperanzah! à la table des Balkans: poivron, chou et toutes les viandes à la broche

"La goulache, servie dans son chaudron, et le chou farci, qui tiennent bien au corps, c’est plus pour l’hiver.", sourit le Bruxellois, qui a travaillé dans des étoilés et avec Yves Matagne avant de se lancer dans l’aventure fast-food de ses origines, serbes et yougoslaves. Tout en caressant le rêve pas si secret d’ouvrir un restaurant, une gamme au-dessus et aux allures de ce mythique train qu’est le Balkan Express (qui donna également son nom à un film de guerre dont les héros sont des musiciens itinérants).

Mais alors avec quoi peut-on se sustenter ? Quelques spécialités comme ces rouleaux de bœuf et d’agneaux, mis ensemble, cuit dans leur pain sur le gril et garnis avec du fromage blanc, de l’ajvar – une tapenade poivron-aubergine-tomate –, des tomates, du chou blanc et des concombres. Mais aussi des pitas, différentes des durums puisque composée de fromage, de yaourt, d’œufs, d’épinards, le tout cuit au feu de bois. Il y a aussi des sandwichs de volaille cuits à basse température et assaisonné d’un mélange pimenté de mayonnaise et de yaourt. Puis, il y le Pljeskavica, un burger moins haut qu’à l’accoutumée comprenant une tranche de bœuf pas trop épaisse pour que la garniture, un rien relevée, puisse prendre le dessus. Là où, dans nos fast-foods, c’est plutôt l’inverse. "C’est la mode des smashed burgers avec un steak haché hyper fin, explique Raphaël qui, avec Marko"dit Rajko", complète le trio. Mais, en fait, cela fait 12 ans que Goran en fait. " C’est traditionnel.

"Smile… enjoy Esperanzah!"

La discussion est interrompue par un adorable festivalier parlant anglais et s’arrêtant à chaque stand pour faire un selfie. "Smile… Enjoy Esperanzah! " Un ange passe.

Goran en dit un peu plus sur les coutumes festives de son pays, dans lequel il retourne chaque année. "Nous utilisons beaucoup le poivron et le chou. Nous sommes des carnivores et nous cuisons nos viandes à la broche. Encore plus pour les occasions, une naissance ou un décès, ou tout simplement parce qu’on a refait la façade de sa maison. Nous aimons nous réunir. Comme festival, il y a le Exit, international et qui ressemble à un petit Tomorrowland. Puis, il y a le Guca Festival, le plus grand festival de trompette européen."

Mais qu’est-ce qu’on boit alors ? "Nous avons quelques bières traditionnelles mais nous faisons aussi beaucoup d’alcool de prune, le sljivovica. C’est de la Rakija. Mais nous utilisons aussi de l’abricot. C’est fort, 45°, ça réchauffe le cœur. "