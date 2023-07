Esperanzah ! 2023, notre bilan: de la liberté et de la tolérance, du girl power, des artistes qui envoient (photos & vidéo)

1.Coups de cœur: liberté et tolérance

Esperanzah !, c’est l’ouverture faite festival. Si certains aiment se déguiser de toutes les façons ; surtout on y vient en toutes conscience et acceptation de qui on est: avec ses goûts et ses couleurs, cheveux rasés ou jusque par terre, seins à l’air (quitte à ce qu’une maman dans le sens inverse mette sa main sur les yeux de son jeune fils – mais n’est-ce pas créer du tabou ?).

Peu importe qui on aime et quelle est notre couleur de peau (de toute façon, on finit tous vert à force de s’asseoir ou se rouler dans l’herbe), chacun est à sa place. Y compris des gens qui ne font sans doute que ce festival, pour sa bienveillance justement, sans polémique, sans la jalousie, l’étroitesse d’esprit et les peurs du monde extérieur. Dans cette abbaye qui semble immuable et dont le passé est très normé, le décorum magnifique et arc-en-ciel, même sous un ciel maussade, propose une île de tous les possibles dans laquelle certains aimeraient vivre à l’année.

Ici, les arts de rue se mêlent au public et parfois aux artistes. Robert la licorne géante a fait le bonheur des petits et des grands. En soirée, acrobates et cracheurs de feu se sont mélangés au groupe gembloutois Workship The Kick en toute spontanéité. On a adoré ! Comme Roza, ex-bénévole, qui s’est produite pour la 1re fois côté Jardin avec sa voix douce et ses textes poétiques.

2.Le bémol: Pomme, le silence des églises

On aurait aimé vous proposer des interviews des stars, le déjanté pianiste Chilly Gonzalez et la chanteuse française en vogue Pomme. Ils nous ont snobbés. Il était pourtant dit qu’ils avaient expressément choisi ce festival pour y jouer… L’excuse donnée par l’attachée de presse belge de Pomme, elle devait "se reposer et préserver sa voix ". Pourtant, arrivées matinalement à Floreffe, la jeune femme et son équipe ont visité l’abbaye pendant 1h30. L’artiste était plutôt loquace. Bon, c’est vrai, pendant son concert, elle a cassé une corde… de guitare, pas vocale, ouf.

Ajoutez à cela que ces vedettes (ou leur entourage) dictent leur loi aux photographes professionnels, exigeant validation des clichés avant diffusion, alors que le festivalier lambda peut, en mauvaise qualité, partager les siens en direct. Pire, Chilly Gonzales "accorde" le droit de le shooter "en échange du droit d’utiliser de manière non exclusive les photos prises, transférées sur disque dur, sur les réseaux sociaux ". On est où, là ? La notion de droit d’auteur, ces artistes ne la connaissent pas.

3.La claque: Girl power

Ce n’est pas une claque mais des claques qu’on a prises au festival avec une affiche résolument féminine: des femmes qui en jettent, qui luttent contre les inégalités et les sociétés à dominance patriarcale. Elles revendiquent la liberté et ne se laissent pas marcher sur les pieds ! À Esperanzah !, elles ne sont pas là juste pour remplir des quotas mais parce qu’elles ont des choses à dire, des messages forts à transmettre à travers leur musique. On pense à des artistes comme Kalika, Doria, Roza, Nana Benz du Togo, Alina Pash ou encore Rokia Bamba … on aurait envie de toutes les citer parce qu’elles ont envoyé du lourd !

4.La confirmation: toujours aussi multiculturel

Une affiche toujours plus multiculturelle. À Esperanzah, le rap côtoie le reggae, les sons technos, le raï contemporain ou encore la pop trash, la bossa trap ou le digital vaudou. Oui, ça existe ! Tous les styles sont représentés dans un brassage multiculturel époustouflant avec des artistes provenant du Brésil, de la Côte d’Ivoire, du Togo, du Canada, de l’Ukraine, de France et de notre plat pays.

5.Labonne pratique

À Esperanzah, on peut venir avec sa gourde, sa bouteille d’eau, son sandwich et vivre en toute autonomie sans devoir casser sa tirelire aux bars ou à l’espace nourriture si on n’en a pas envie ! Pas d’excès de zèle à l’entrée avec des agents de sécurité trop méticuleux. Et ça, c’est chouette !