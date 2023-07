Dans le décor et la magie d’Esperanzah ! 2023 : un esprit "Indiana Jones" et un "tik" en gardien de temple abbatial (photos)

Il n’a échappé à personne: si Waterloo et la Metro Goldwyn Mayer ont leur lion rugissant, Esperanzah ! a son tigre, installé tout en majesté, éphémère mais fier sur les hauteurs séculaires. C’est une structure métallique habillée de lampions et de papier mûrier orange zébré de noir et néanmoins translucide. Pour que la nuit, il s’illumine.