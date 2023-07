Esperanzah !: régional de l’étape attendu pour un show circus, Worship The Kick est né lors d’un concert sauvage au camping (vidéo)

"Worship The Kick, ça veut dire “Vénérez le kick”, explique Simon Ridley. Et le kick, c’est la grosse caisse, le rythme soutenu qu’elle donne et qui met en extase les spectateurs, qui fait danser la foule. " Un élément imparable et incontournable, le "boum boum" des DJ. Si les fous d’électro aiment recréer des sonorités provenant de la musique traditionnelle, Worship The Kick (et ses deux ingénieurs du son, irremplaçables, Lionel et Sam) fait le voyage retour.

Rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme, ce n’est pas à un bioingénieur comme Simon qu’on va l’apprendre. "Notre répertoire est une réinterprétation avec des instruments live de morceaux électro. Nous faisons des reprises et des compositions propres, puisant dans la techno mélodique, l’UK Bassline, la drum’n’bass. En concert, nous parlons très peu, nous jouons pour amener la même ambiance qu’un set de DJ." La plus grande victoire ? "Qu’après avoir dansé tout le concert, les gens nous disent qu’ils nous ont oubliés, qu’ils se sont crus dans un club avant de se retourner et de se rendre compte qu’il y avait bel et bien des artistes sur scène. "

©ÉdA-Vincent Lorent

Le groupe, dans son élan vital, ne s’interdit pas pour la cause de trafiquer le son, en direct. " La source audio de nos instruments est envoyée de nos microphones à un ordinateur qui nous permet de rajouter des effets, comme de l’écho, explique Martin. Le tout est ensuite renvoyé en façade, instantanément."

Esperanzah !, l’émulation spontanée

Le quatuor connaît bien le festival floreffois, certains sont déjà venus y jouer, d’autres en festivaliers. Worship The Kick n’existerait même peut-être pas sans Esperanzah ! "Tous les quatre, nous faisons aussi partie du Gustave Brass Band (NDLR: le groupe gembloutois était programmé en 2016, en tant qu’artiste de rue), resitue Simon. Nous avions envie, en parallèle, de proposer un projet plus dans la mouvance électro."

En 2018, Antoine, Xavier et Simon se sont retrouvés à Esperanzah !. Sur le pont enjambant la Sambre, vers 3 h du mat’, ils sont pris d’une envie folle de concert sauvage. "Nous avons installé le matériel et commencé à jouer quand la police nous a dit de ne pas rester là. Nous avons alors appelé les gens autour de nous." Ni une ni deux, des volontaires avaient démonté la grosse caisse et déménagé le puzzle dans le camping festif… sans que le batteur puisse la suivre ! "On a cru la perdre." Il n'en était rien, ils l'ont retrouvée intact et attendant son maître. Finalement, le trio a pu improviser sa jam, pendant près d’une heure et demie, sous une tonnelle. Le déclic du kick ! "Nous avons fondé le groupe en 2019 puis le Covid nous a empêchés de tourner."

En début d’année, le groupe a été contacté par Seb, le programmateur de la scène des peupliers et du concept "circus". "Nous serons sur une scène centrale, bien entourés par des acrobates, des artistes de cirque, des manipulateurs de feu et de lumière. Mais, nous n’en savons pas beaucoup plus. Ce ne sera pas synchronisé mais plutôt spontané, les invités laisseront libre cours à leur inspiration."

Pour les besoins de ce show, Worship The Kick a dû créer de nouveaux morceaux, allonger son set pour tenir 1 h 30. "Ça met la pression, mais c’est un chouette coup de boost. En plus, le week-end sera chargé. Après Esperanzah !, nous jouerons samedi à L’Allumette en fête à Mesnil-l’Église. Ensuite, nous reviendrons faire la fête à Floreffe. Le dimanche aussi. "

À voir à 22 h 15 à Esperanzah ! Et, samedi à 21 h 30, à l’Allumette (Rue Haute 4a à Houyet)