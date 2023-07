Floreffe : Guillaume Bille scrute le ciel d’Esperanzah

Par la suite, Guillaume Bille s’est perfectionné, un peu en autodidacte, grâce à ce qu’il lisait dans des bouquins ou sur internet et en côtoyant des gens du métier. "La météo, ça se vit tous les jours ! Si j’ai un événement important, je scrute le ciel. Si des amis prévoient un barbecue, ils m’appellent pour savoir à quoi s’attendre !"

En parallèle à sa passion, Guillaume a étudié la chimie. "Ce n’est pas évident de trouver un job dans la météo. c’est un milieu assez fermé, explique-t-il. J’ai quand même fini mes études de chimie pour avoir un diplôme." Actuellement, il est gestionnaire de trafic à la RTBF Mobilinfo. "Je ne passe pas à l’antenne mais peut-être un jour, sourit-il. Les conditions routières sont souvent liées aux prévisions météo !" Depuis peu, il a intégré le Belgische Météo Club Belge (BMCB), un réseau d’observation créé en 2019 par Luc Trullemans (ancien présentateur météo à RTL) ainsi que Michaël Bleret (prévisionniste à l’armée de l’air) et géré par des passionnés qui ont des stations météorologiques.

Guillaume Bille, lui, dispose de plusieurs stations météo: chez lui, à Vitrival, chez ses parents à Floriffoux et une autre à Bois-de-Villers. "J’en ai installé une aussi sur les hauteurs de Floreffe, à la ferme de Robionoy, et une autre au séminaire de Floreffe, dans les jardins de l’école primaire, précise-t-il. Si j’en ai autant, c’est parce que je suis passionné et aussi parce que nous sommes dans la vallée de la Sambre et nous avons différentes altitudes donc ça change beaucoup, c’est intéressant !"

Une petite laine et hop !

Pour ses 30 ans, Guillaume a eu le plaisir de recevoir un abri Stevenson, un boîtier qui contient divers instruments de mesure. "Il comporte notamment des capteurs de température, d’humidité et de point de rosée, explique-t-il. Toutes les informations récoltées sont envoyées par ondes à une console, qui est branchée à un boîtier, qui les envoie sur internet. On peut ainsi retrouver ces données sur les sites meteobelgique.be, meteociel.fr et wunderground.com." Guillaume dispose aussi d’un pluviomètre (qui mesure la quantité de précipitations) et un anémomètre (qui mesure la vitesse et la force du vent).

Grâce à son matériel et ses compétences, il apportera sa précieuse expertise à Esperanzah pour que le festival se déroule sous les cieux les plus cléments. "Le directeur du festival, Jean-Yves Laffineur, m’a contacté il y a quelques semaines, relate-t-il. C’était peu de temps après l’annulation du dimanche des Ardentes à Liège à cause du risque d’orages violents. Je crois que les organisateurs d’événements sont prudents car personne n’a envie de revivre ce qu’il s’est passé au Pukkelpop en 2011."

Son rôle est d’assurer une surveillance météo tout au long du festival. "J’envoie trois bulletins météo détaillés le matin, à la mi-journée et le soir, dit-il. S’il devait y avoir de fortes averses ou des orages, je m’occuperai du suivi en direct. En météorologie, il existe ce qu’on appelle le “now-casting”: ce sont des prévisions à très court terme, dans l’heure ou pour les deux prochaines heures par exemple. C’est très utile lorsqu’une zone orageuse est en approche. Tout cela bouge très vite mais le fait que ce n’est pas une science exacte fait aussi le charme de la météo !"

Alors à quoi s’attendre ces trois prochains jours ? "Vendredi devrait être encore assez variable avec quelques averses. Il y a un risque d’orage en fin d’après-midi ou en soirée (à confirmer car ça semble très localisé). Quant aux températures: autour de 22-23 degrés, annonce notre Monsieur Météo. Samedi, le risque d’averses sera toujours présent. Pour dimanche, je croise les doigts pour un temps sec. Ça devrait aller de mieux en mieux ! Ce ne sera pas la canicule mais on prendra sa petite laine ou son parapluie !" Festivaliers, festivalières, vous savez à quoi vous attendre !

Pour suivre ses prévisions: page Facebook Météo G.Bille.