Esperanzah!: du début à la fin de la Nocturne, Rokia Bamba va mettre le festival dans le rythme, "à partir de 120 battements par minute"

Rokia, connaissez-vous Esperanzah ! ?

Pas du tout, c’est la première fois que je m’y rends. Mais, quelque part, je l’ai vu naître. Beaucoup de collègues des radios libres (Radio Campus, notamment) m’en parlaient, retransmettaient des extraits du festival en direct. J’ai l’impression qu’il y a une âme, là-bas, des valeurs. Même s’il a grandi, il reste un lieu de bon-vivre ensemble avec une programmation éclectique et fédératrice, faite de coups de cœur.

Vous clôturerez donc cette première soirée. Dans quel esprit ?

C’est un honneur et un privilège. Je vais me mettre dans la longueur de la journée, sentir les vibrations de chaque concert et faire en sorte que les gens puissent repartir avec le cœur qui bat, qu’ils dansent encore une fois au lit. Je suis quand même stressée. Je ferai tout pour que ce soit inoubliable, dans la rétine et les oreilles. Faire l’ouverture et la fermeture, c’est compliqué.

Parce qu’entre les cinq autres concerts du jour, vous assurerez les transitions.

Je vais y assister, m’imprégner l’esprit, déambuler et rencontrer les festivaliers, surtout. Je parlerai un peu avec eux, dans une sorte de micro-trottoir. J’aime faire entendre les voix. Ma première question est souvent "quelle musique écoutez-vous actuellement ?" Ça n’a l’air de rien mais elle est de l’ordre de l’intime, elle ouvre la porte sur le dialogue. C’est beaucoup plus facile d’entamer une conversation comme ça qu’en parlant religion, par exemple. Il y a des sujets qui bloquent, moi je veux débloquer pour connecter les gens entre eux et à d’autres cultures.

En tant que DJ, vous faites dans la recherche, découverte et développement, non ?

C’est ça. Depuis mes 12 ans, quand j’animais des agendas socioculturels et que je devais les habiller musicalement, je recherche des sons inécoutables, encore plus sur les radios mainstream. Je considère que je suis disc-jokey au sens premier pour faire connaître, initier, être précurseur. Je ne suis pas pour la rétention d’informations mais pour l’expansion, le partage. Et quand je vois les gens heureux, s’exprimer, danser, transpirer, je me dis que je peux encore continuer dans cette voie.

Et, dans tout ça, l’importance du rythme !

Celui du cœur, à partir de 120 battements par minute et jusqu’à 140, c’est magnifique. Je veux que mes sets soient progressifs, voir les gens monter, leur jeter un sort. Je suis une sorcière gentille, j’analyse les spectateurs, je répands de la poudre, des paillettes et de la lumière, pour faire bouger tout le corps.

Alors, j’essaie des combinaisons impossibles. Je crois qu’on peut faire danser des gens sur du Beethoven ou du Brel, il faut juste trouver la formule magique et ouvrir les yeux sur le public plutôt que de s’enfermer dans son monde. C’est du win-win, les spectateurs doivent devenir acteurs.

Vous serez aussi dans la place, vendredi. Vous enregistrerez à Esperanzah ! un épisode de votre podcast Sororités.

Oui, nous l’enregistrerons en public avec les artistes Roza et Mervie, toutes les deux programmées dans le festival (dimanche et vendredi). Ce sont deux sœurs qui ne se connaissent pas. Je laisse la rencontre se faire tout en scannant mes invitées. Il y a toujours une ligne temporelle: d’où je viens, qui je suis et où je vais. Sororités, c’est un espace-temps pour se poser et écouter, réagir à leurs témoignages, avec les joies et les difficultés. Le but, c’est de rayonner, de montrer comment on vit. Sartre disait "L’enfer, c’est les autres". Mais ces autres permettent aussi de faire !

Vous revendiquez de multiples identités, plus qu’une.

Mes deux parents sont originaires du Mali et de la Côte d’Ivoire, je suis née en Belgique. L’Afrique de l’Ouest fait partie intégrante de mon ADN mais également la culture française coloniale comme j’étais élève d’un lycée français. La communauté LGBTQIA + (Lesbienne, Gay, Bisexuel-le, Trans, Queer, Intersexe, Asexuel-le) m’a aussi défini comme queer, "étrange". Ça me va. Je me sens concernée et alliée de toutes les victimes de discriminations, quelles qu’elles soient. Je ne veux pas être dans le blabla mais les actions, pour déconstruire au mieux et en faisant entendre des voix qui n’ont pas été entendues, pour faire prendre conscience des privilèges que certains ont. Le tout par des actions concrètes, la musique, l’art.

Programme de la soirée de ce jeudi à Esperanzah !: 19h15 -Clara !, 20h45 – Bagarre, 22h15 – Eloi, 23h45 – Villano Antillano, 1h15 – Mandragore et 2h30 – Rokia Bamba. Quatre compagnies d’artistes de rue entre 22h30 et 00h30.

Tickets sur: esperanzah.be/