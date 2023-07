Franière: le voyage hors du commun et très photogénique de Xavier Havaux en Afrique Australe

Avec son Land Cruiser qu’il a affectueusement surnommé Mtu Huru (comprenez "homme libre" en Swahili), il est reparti sur les pistes, en mai et juin 2021, en voyage hybride, entre indépendance et voyage groupé avec un opérateur (pour accéder à des zones inaccessibles).

"Les Belges ayant réalisé un tel périple avec leur propre véhicule doivent se compter sur les doigts de la main. " Raison pour laquelle, celui qui a l’habitude des articles scientifiques (il est responsable biosécurité sur le site UCLouvain de Woluwe-Saint-Lambert), a consolidé ses souvenirs et partagé quelque 1 100 photos (dont une bonne salve primées dans des concours internationaux) dans un livre-somme.

12 000 km de porte à porte

Un journal de bord qui intriguera tant les amoureux de belles mécaniques, d’aventure ou de beaux et grands horizons. Ce n’est pas du tourisme. "Avant même de démarrer le moteur, cela représente beaucoup de logistique et d’administratif. Je suis donc parti pour près de 12 000 km de porte à porte en Afrique australe, de Cape Town (Le Cap) jusqu’à la traversée intégrale du désert du Namib, en passant par le Botswana, ses grands parcs et le Kaokoland. " Le Covid a joué les trouble-fête car le voyage aurait dû continuer encore un peu. Quand t’es dans le désert, il faut de toute façon se dire, que l’imprévisible peut vite s’inviter. "À cause de grosses pluies, par exemple, des zones sont impraticables et nous obligent à faire des détours importants. Il y a très peu de routes. Et certaines pistes que nous avons empruntées sont parmi les plus difficiles du continent, elles se dégradent continuellement et naturellement. Les investisseurs chinois échangent ainsi des rubans d’asphalte contre des accès aux mines. Ça ne tient jamais longtemps. " Alors, on… dégonfle les pneus. "1,5 kg sur les pistes. 800 gr sur le sable, le pneu est alors très large, en raquette. Mais attention de ne pas déjanter."

On joue contre la montre, aussi, notamment dans le désert du Namib, le long de l’océan dont le vent peut ramener une forte humidité en quelques minutes. Il faut suivre la piste, bien choisir ses zones de replis pour passer la nuit car "quand la marée monte, c’est fini, c’est potentiellement mortel. Et si on s’enlise, on sort les pelles, avec le chrono qui tourne. "

Puis, il y a ce membre de l’équipage victime d’un ulcère gastrique, avec risque de perforation. "Alors, on compose avec les spécialités de chacun en sachant que ceux qui sont devant nous ne peuvent pas revenir sur leurs pas. Le premier point civilisé était à plus de 300 km. Aucun hélicoptère n’était accessible facilement. Et quand nous en avons trouvé un, jusqu’à la dernière minute, nous ne savions pas s’il arriverait. Il s’agissait d’un hélico touristique, in extremis." Quelle aventure.

Seul et tout petit au monde

Mais quand on contemple, on peut aussi passer des heures à contempler ce qui nous entoure et le ciel. "Il y a des endroits, préservés des pollutions lumineuse et atmosphérique où des fermes de télescopes se sont installées, prisées par les astronomes. C’est presque angoissant de passer la nuit sous un tel ciel: on voit tellement de choses dont on ne se rend plus compte ici. On est dans une boule à neige, si petit dans l’univers." Suivant les mouvements de la voie lactée, "qui peut être verticale ou horizontale en fonction des saisons", Xavier a appris à choisir le bon timing pour sortir son appareil. Également face aux dunes, aux ombres des palmiers, à des bateaux et des véhicules oubliés (parfois depuis la fin de la 1re guerre) dans le désert qui les fait disparaître progressivement. "Ne subsistent que le caoutchouc et le volant en bois."

Au menu, des animaux

Puis, il y a les animaux. "Ce n’est pas Pairi Daiza, nous sommes chez eux." Pendant le trip, les voyageurs ont ainsi reçu une nouvelle effroyable: un convoi ayant subi une attaque mortelle de léopards, non loin de là. "Nous sommes prévenus des dangers de la faune locale. Alors, on se dit qu’ils exagèrent. Mais non… " Même subjugué par le paysage, en reculant un peu pour le cliché, il ne faut pas oublier que des crocodiles attendent le moindre faux pas, quelques mètres derrière vous. "Puis, il y a les buffles, qui peuvent retourner une bagnole sans problème. Sans oublier Charlie, le lion mascotte, croisé sur notre trajet. Reconnaissable à son bout de queue disparu – il n’a pas les floches –, il est nonchalant, se couche au milieu de la route… mais ne vous fera pas de cadeau si vous descendez de votre véhicule."

"Cela dit, grâce au Covid, il y avait peu de circulation. Les animaux étaient paisibles, moins stressés. Nous avons vu plein de petits." À l’heure du repas, Xavier a testé le zèbre – "très fort mais très bon" –, de l’antilope élevée ou une salade de croco – "c’est de la viande blanche, ça ressemble un peu à du poulet, puis c’est comme les escargots, c’est la vinaigrette qui donne le goût." Du goût et des sensations, ce livre en offre beaucoup.

