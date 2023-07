13 campeurs dans la carrière : 250€/personne

À lire aussi | Mort à la carrière de Floreffe: Louis Philippe était une figure emblématique de la scène urbaine

Mardi matin, 13 campeurs s’y trouvaient, ils ont été verbalisés à hauteur de 250 € par personne. "Ils nous ont suppliés de ne pas leur mettre une amende, nous ont demandé une remise", explique Olivier Trips, le bourgmestre faisant fonction. Rien n’y a fait, ils ont été sanctionnés administrativement.

"L’alerte a été donnée par un citoyen, lundi soir, continue Olivier Trips. Il y avait plusieurs voitures garées devant le cimetière des Marlaires. Mal parquées car elles pouvaient entraver la circulation des tracteurs, notamment. " Ni une ni deux, avec une équipe de la police Sambre-et-Meuse et un ouvrier communal, Christophe Dufaux, le mayeur f.f. est à son tour entré dans l’ancienne carrière, interdite au public et dangereuse. "Nous avons pris des chemins vertigineux – j’ai fait mon sport – et nous sommes arrivés devant sept tentes, un monticule de déchets et un barbecue. Nous avons réveillé – certains ont eu du mal – ces 13 personnes. Ils étaient extérieurs à la commune, venaient de Bruxelles. " Avec tajines, thé à la menthe, de quoi se mettre bien.

Du barbelé et une traque sur les réseaux

Tout ce petit monde a débarrassé le plancher… mais, à 11 h, on rappelait Olivier Trips: un nouveau flux d’individus arrivait. Infernal. "Nous allons faire des rondes avec la police. Il y avait déjà eu une descente au début de l’été. Des panneaux “propriété privée – entrée interdite” avaient été arrachés, nous les réparerons et remettrons du barbelé. Puis, il y a l’enlèvement des déchets, ça coûte à la Commune."

Outre le boulot sur place, il faut aussi investir Internet. "Il y a un réseau. Avec notre chargée de communication, nous allons tenter de retrouver le fil, les groupes où l’information est diffusée."

En attendant, sur sa page Facebook, la Commune fait une piqûre de rappel. "Nous tenons à rappeler que se baigner dans une carrière est dangereux et passible d’une amende. Tous les ans, de nombreux incidents sont à déplorer et certains comptent malheureusement une issue fatale ( NDLR.️ le 10 août 2020, un homme avait trouvé la mort, après un saut dans l’autre carrière floreffoise, le Flato). En plus du risque élevé d’accidents, se baigner dans une carrière, c’est aussi compromettre et détériorer la faune et la flore qui s’y sont développées.️ Finalement, de nombreux incendies causés par des barbecues sauvages laissés sans surveillance ou mal éteints détruisent ces environnements. "