Floriffoux: le Mas des cigales, alléchant et iconoclaste bout de Provence, est à vendre

Alors qu’il aurait pu fêter ses 20 ans cette année, le Mas des cigales, donnant des airs provençaux à la rue Ferdinand Francot, n’avait pas rouvert depuis le Covid. C’est avec un pincement au cœur que le tout Floriffoux (et au-delà) a appris la mise en vente de l’établissement pittoresque, fin juin. "C’est à vendre comme commerce ou maison. Je rêve encore de tomber sur la perle, un couple pourquoi pas, pour redonner le mérite du Mas des cigales: un petit restaurant de village avec une âme. Les gens ne venaient pas que pour manger, ils venaient pour me voir, pour rigoler."… et parfois s’en prendre plein la figure, avec son franc-parler, le chef ne se laissait pas faire.

Il y a quelques mois, les dizaines de cigales en céramique et la décoration avaient été vendues. "J’aurais bien aimé rebondir avec une auberge style Hérisseau (NDLR. de l’autre côté de la RN, définitivement fermé lui aussi). C’est le concept à faire. Des restaurants gastronomiques, chers, il y en a partout. Mais il n’y a plus vraiment d’auberge avec, au menu, une étuvée aux carottes et une saucisse, un boudin-compote, un os à moelle, une cervelle de veau meunière… Des plats qu’on ne voit plus nulle part et que j’essaie de ramener dans mes box hebdomadaires ou que je propose au supermarché du coin. "

La vie ne l’ayant pas toujours gâté et le poids des années se faisant ressentir pour celui qui est l’un des plus vieux restaurateurs du Namurois (il avait commencé comme commis, à 14 ans, au Relais du Roi Louis, précédente affectation de la ferme blanche à Malonne), le chef se retire de sa cuisine ouverte pour se concentrer sur cette activité de plats traiteur et des coups de main à ses pairs, à gauche à droite. Sans s’interdire, pourquoi pas, d’animer le village lors de petites fêtes thématiques comme Halloween ou un réveillon, d’ampleur moindre que son traditionnel méga-barbecue d’été, qui réunissait plusieurs centaines de convives et sur lequel il semble avoir définitivement tiré un trait.