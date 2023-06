Floreffe: l'harmonie Saint-Charles va fêter ses 110 ans

Malgré son âge plus que vénérable, l’harmonie royale Saint-Charles pète la forme. Une belle santé qui doit beaucoup au dynamisme du président Joseph Zanussi et du duo de chefs, Sergio Nardi et Bertrand Lambrechts, qui mènent la joyeuse troupe à la baguette. "On privilégie l’ambiance et lors du choix des musiques, on respecte l’avis des musiciens, lance le président. Des musiques de films ou du rock, on propose un répertoire éclectique."