Floriffoux : du lait à la place des céréales sur 2 hectares, mais une mobilité à l’étroit dans la rue du Try ?

Alors que l’aventure des Poulets de Marie et Antoine, lancée il y a trois ans, continue de rencontrer le succès ; le Buzétois Antoine Godfriaux, 26 ans, entend concrétiser le projet qu’il porte depuis tout petit, donnant sens à sa campagne et toujours dans la même optique " locale, à petite échelle et visant une qualité supérieure ": un atelier de production et de transformation de lait. C’est dans les campagnes floriffoliennes et la rue du Try, en surplomb de la Sambre et de Floreffe, que le jeune agriculteur a jeté son dévolu sur un terrain de 2 hectares, en ce moment toujours acquis à la culture céréalière et appartenant à la société agricole Cornette & Fils.

Dans cette zone agricole, Antoine Godfriaux et sa compagne, Marie Cornette, voient l’opportunité de valider leur statut d’agriculteur à titre principal, de vivre de leur métier-passion.

La demande de permis d’urbanisme vient d’être déposée à la commune pour un complexe intégrant:

– une laiterie et une habitation (à l’étage),

– un hangar permettant le stockage de matériel agricole et du fourrage, une étable et une salle de traite 2 X 12 places

– une cabine électrique moyenne tension,

– trois silos couloirs pour stocker l’alimentation (maïs et pulpe de betterave)

– une citerne de 3 299 m2, encastrée à l’arrière du terrain et profitant du dénivelé, pour stocker les effluents (absorbant les périodes de pluie importante et valorisés en engrais)

– une prairie de plaisance

– une citerne à eau de pluie de 20 000 litres.

Filets brise-vent et microstation d’épuration

La ferme sera séparée de l’unité de transformation, tandis qu’une zone carrossable sera créée autour de l’exploitation, avec deux entrées distinctes. Par ailleurs, Cornette & Fils s’engage à mettre à disposition 12 hectares supplémentaires pour faire pâturer le bétail.

Le porteur du projet indique qu’il n’y aura pas de déboisement et que les terrassements seront minimisés, des haies et des arbres seront plantés pour garantir l’harmonie. Les bruits générés par son activité, soit ceux des animaux et des véhicules, ne représenteront pas une charge anormale et les odeurs, dit-il, seront limitées par l’entremise d’une ventilation naturelle et de filets brise-vent reliés à une station météo qui permettra une aération contrôlée, assurant aussi le bien-être animal. Équipée d’une microstation d’épuration, l’exploitation ne devrait rejeter d’eaux ni dans les égouts ni dans les eaux de surface.

"Il n’y aura pas plus de tracteurs et de camions"

À peine planté en bordure de champ – à 175 m de la première habitation –, le panneau annonçant le projet a animé les réseaux sociaux floreffois, parfois soupe au lait (y compris des "campagnards convaincus" qui n'y vont pas par quatre chemins, qualifiant très vite les personnes qui s'interrogent de citadins râleurs... alors que ceux-ci sont parfois nés dans le village, il y a 20, 30, 40 ans et ne critiquent pas à proprement parler l'essence du projet). “ Une laiterie”, le mot faisait peur à certains. "C’est plus un atelier de production et de transformation, corrige Antoine Godfriaux, qui a vite reçu le soutien de nombreux ‘campagnards’convaincus. Il ne s’agit pas de réceptionner des produits d’autres exploitations mais de fonctionner avec notre propre lait, à 100% derrière nos bêtes. Nos produits seront destinés aux marchés, à des coopératives…" Du local.

Mais si les bovins ont bien entendu leur place à la campagne, c’est la mobilité en devenir de la rue du Try qui pose questions et a incité une poignée de Floriffoliens à se mobiliser dans un collectif. Une pétition circule actuellement et comptabilise quelque 70 signatures. Élise en fait partie: "Aller chercher son beurre ou son lait à la ferme du coin, c’est sympa. Mais la rue est peu adaptée…" S’il est déjà acté que le charroi, venant de la route de Floreffe (N958), ne pourra pas passer par le centre de Floriffoux et la partie habitée de la rue du Try, beaucoup trop ric-rac, il fera le détour par les rues de Suarlée, du Chêne, Juste Chaput, du Bois Planté pour retrouver la fin de la rue du Try. Sans éviter l’épingle en angle droit qu’elle crée avec le Bois Planté. Puis, il y a l’étranglement, ce bout de route en montagnes russes et à visibilité réduite.

Un autre riverain insiste: "La rue du Try fait 3,07 m de large, il est déjà impossible de faire se croiser deux voitures – pareil dans les rues du Bois Planté et Juste Chaput –, alors, un tracteur… Puis, ces virages et la hauteur des cultures rendent la visibilité hyperfaible. Ce genre de ferme a sa raison d’être, évidemment, mais c’est l’emplacement, au bout d’une route guère praticable, que nous remettons en cause."

Des galeries et des batraciens

D’autres encore craignent pour la survie des batraciens qui migrent ici, le bosquet à proximité étant gorgé de petits ruisseaux. Puis, il y a cette crainte que la bétonisation accroisse le risque d’inondation du quartier voisin, dans une cuvette. Enfin, sur Vivacité, lundi, le bourgmestre de Floreffe, Philippe Vautard, craignait aussi que les galeries souterraines héritées des anciennes mines (dont témoigne la tour sur le site de la Croix Bleue) puissent fragiliser la route au passage des convois.

Antoine Godfriaux assure: "La rue est entourée de terres agricoles nécessitant déjà le passage d’engins. Il n’y aura pas plus de tracteurs qu’avant. " Dans ces comptes, l’éleveur estime qu’il devra faire venir une vingtaine de camions standards par an pour se ravitailler en foin, paille et aliments ou vidanger les effluents. "Plus des tracteurs et bennes durant la récolte du maïs, un ou deux jours par an. Et mon va-et-vient avec mon véhicule ou une camionnette de livraison. Le lait, nous l’utilisons, il n’y aura pas de gros camions-citernes." L’agriculteur a aussi fait un test en situation dans l’épingle incriminée. Ça passe. Quand aux craintes de ses peut-être futurs voisins, Antoine Godfriaux se veut rassurant: "Toutes les questions, nous sommes les premiers à nous les poser dans l’élaboration du dossier, des plans. Vu l’investissement que cela représente, nous voulions que notre projet soit sûr. Nous avons fait appel à de nombreux spécialistes."

La Commission consultative de l'aménagement du territoire et de la mobilité (CCATM) avait déjà rendu un avis négatif sur l'avant-projet, soulevant des problèmes de mobilité, elle rendra son avis définitif d'ici quelques jours. Le fonctionnaire délégué de la Région doit lui aussi encore se prononcer.

Dossier consultable les jours ouvrables de 8 h à 12 h et les samedis ou en soirée sur rendez-vous pris 24 h à l’avance au 081/44.71.25, au service communal d’urbanisme, rue Émile Romedenne, 11.