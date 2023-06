Franière : "diffamation vs. intimidation", du rififi autour de Matexi avec 38 courriers et… 1 plainte

Néanmoins, près d’un mois plus tard, trois protagonistes de la réunion ont été surpris en recevant une convocation pour une audition, au poste de police de Floreffe, jeudi matin. Sans savoir qui avait porté plainte contre eux, de quoi il retournait. Parmi ces trois personnes, Patrick Pynnaert, conseiller provincial MCC (Mouvement des citoyens pour le changement) – MR et candidat aux élections communales 2024, qui donnait un coup de main au collectif pour toucher le plus grand nombre, "sans se prononcer pour ou contre". Et Étienne Hoet, le responsable de ce mouvement spontané et sans structure juridique. La troisième personne, choquée par ce courrier annonçant la possibilité d’être puni pénalement, ne souhaite pas être citée, ici.

Patrick Pynnaert explique: "Au bureau de police, j’ai appris qu’Hanzel Van Muylder, élu local Écolo, portait plainte contre nous pour diffamation suite à des échanges dans le groupe Messenger privé du collectif, dont il ne faisait pas partie. Le jour de la réunion, il nous avait semblé fort agressif. Il s’avérait que, par le passé, le bureau d’étude de M. Van Muylder avait été consulté dans le cadre de ce projet Matexi, justement."

Identifier le grand barbu

Étienne Hoet enchaîne: "N ous ne savions pas qui était ce monsieur. Il nous a dit: “Je n’ai pas à vous donner mon nom”. Patrick Pynnaert a découvert qu’il s’agissait d’Hanzel Van Muylder, habitant dans la rue riverre, bien loin de Franière. Toujours est-il qu’il m’est rentré dans le lard directement parce qu’en introduction je donnais mon ressenti personnel et que, selon lui, je lisais le dossier avec des inexactitudes. Mais chacun était libre de faire valoir son opinion, pour ou contre. C’est le jeu de la démocratie."

Après quoi, certains, sur le fameux groupe de discussion, se sont en effet demandé qui était ce grand barbu, “ dont le métier est justement dans l’aménagement de terrain et l’urbanisme” et qui – c’est la mention qui vaut à la 3e personne d’être incriminée – était venu aux côtés d’un ‘copain’travaillant chez Atome, société collaborant avec Matexi.

Quelques informations sommaires et soupçons de mélange entre intérêts public et personnel qu’une ‘taupe’a exfiltré sous forme de captures d’écran fournies à Hanzel Van Muylder. Qui a donc réagi en allant voir la police. Patrick Pynnaert voit rouge, en tout cas: "Il n’y a rien de diffamatoire dans ce qui a été écrit, la plainte est sans fondement. Par contre, ce n’est pas tous les jours qu’un élu provincial est victime de tentatives d’intimidations flagrantes dans le cadre de ses activités politiques et citoyennes. Je ne peux pas accepter ça. Il est téméraire mais on ne peut pas réduire à néant la démocratie citoyenne et s’attaquer à ceux qui sont à la tête de ce collectif. Je compte bien en référer à mes instances, Marie-Christine Marghem, la présidente du MCC qui est avocate, et à David Clarinval, président de la section namuroise du MR, pour envisager de contre-attaquer en justice."