Floreffe/Fosses: collectes annulées, mardi, pourquoi avoir privilégié les plastiques plutôt que les déchets organiques ?

Ingrid Bertrand, responsable communication du BEP (Bureau économique de la province de Namur), explique: "Dans notre choix, nous avons dû tenir compte de différentes données.Tout d’abord, il y a cet accord avec FostPlus (NDLR. l’ASBL qui organise la collecte et le recyclage des emballages ménagers) a uquel nous ne pouvons déroger. Si nous avions abandonné la collecte de cette semaine, nous aurions été obligés de la prévoir la semaine prochaine. Pour une collecte qui a lieu toutes les deux semaines, ça n’avait pas de sens."

"Ensuite, depuis l’adoption du nouveau sac bleu P + MC, élargissant les plastiques et emballages que l’on peut y jeter, on y trouve plus de contenants craignant la chaleur – plus que les déchets bio –, les emballages de denrées, les boîtes de thon ou de poisson, etc. Enfin, il y avait effectivement plus de grévistes parmi les travailleurs attachés à la collecte des déchets ménagers et organiques. "

Ceux-là attendront donc un retour à la normale, mardi prochain.