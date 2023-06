Violent accident à Floreffe (Trémouroux): 2 conductrices blessées, la 4-bandes fermée le temps des opérations de secours

Sur le coup de 8 h 10, à hauteur de la rue perpendiculaire à la nationale (Robersart) et menant vers Trémouroux, sur les hauteurs franiéroises, deux véhicules n’ont pas pu s’éviter, l’un coupant la route à l’autre. Il faut dire que sur cet axe réparti sur 2X2 bandes et limité à 90 km/h, la berme centrale s’ouvre sur quelques mètres pour permettre aux automobilistes de quitter la chaussée et gagner le hameau ou quitter celui-ci et emprunter la nationale, quel que soit le sens emprunté (Floreffe-Sambreville ou Sambreville-Floreffe).

Toujours est-il que sous le choc, les deux véhicules ont été solidement amochés tandis que les deux conductrices étaient blessées et sont restées dans leur habitacle jusqu’à l’arrivée des secours. Pas mal de personnes se sont arrêtées pour appeler ceux-ci et aider les accidentées qui ont, ensuite, dû être emmenées en milieu hospitalier. Les pompiers de Sambreville sont intervenus mais ils n’ont pas eu à désincarcérer les deux victimes. La police de la route de Namur s’est chargée du constat tandis que le dépanneur Cassart emmenait les véhicules dans un sale état.

Le temps des opérations, les quatre bandes étant bloquées, les autres usagers de cette route assez fréquentée ont été déviés par Franière.