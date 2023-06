Floreffe : une marche-chevauchée gourmande en six étapes, le 2 juillet

"Pour tous les participants, les étapes seront les mêmes, visitant l’ensemble du territoire communal, de notre ferme à la Croix Bleue de Floriffoux en passant par l’abbaye. Mais, pour rendre l’expérience conviviale pour tous, l’itinéraire sera différent, avec 25 km, principalement sur des chemins de terre, pour les cavaliers, et 10 km, accessible aux poussettes, pour les marcheurs. "

De l’entrée au dessert, l’ASBL a convié des artisans du cru: le traiteur Boigelot de Moustier, Audric Van der Putten le chef de la Romance mais aussi la boulangerie Framboiz’in. "Les départs seront libres entre 10h30 et 13h. Chacun à son rythme."

Une seconde chance pour 21 canassons cabossés

Notons que si les Compagnons des Prés sont connus pour leurs activités d’hippothérapie, les participants qui souhaitent participer à cet événement à petits trots, devront venir avec leur monture et leurs équipements. Il n’est pas possible de louer de cheval.

"Ce n’est pas compatible avec leur caractère. On ne peut pas prêter un cheval à quelqu’un dont on ne connaît pas la manière de monter, d’autant plus que notre approche est très différente comme notre but est de proposer des activités d’hippothérapie, des cours et des stages à un public de personnes en difficultés, de la situation de handicap au burn-out. Tout se fait dans le respect de tout le monde, de l’animal y compris. Ici, on ne se gare pas et on se met en selle. Non, avant de peut-être partir en balade nous nous occupons 20 minutes de sa monture, on la brosse. C’est du donnant-donnant, une relation de confiance se met en place, faisant évoluer le patient comme le cheval. Les chevaux sont d’ailleurs demandeurs de venir en séance, ça se bouscule au portillon, ils viennent à la barrière pour qu’on vienne les chercher. Puis, parfois, ce n’est pas un bon jour, celui-là, il ne faut pas l’embêter. "

L’effectif des Compagnons des prés est composé de deux moniteurs, d’une étudiante et d’un palefrenier pris en charge par l’AVIQ (agence wallonne pour une vie de qualité, familles santé handicap). Puis 21 chevaux. "Nous en avons 21, des éclopés ayant retrouvé une nouvelle vie. Certains étaient abandonnés, d’autres sont réformés de compétition ou partaient pour l’abattoir. Il y en a même un qui était utilisé pour ramasser les déchets dans les parcs bruxellois, nous l’utilisons comme cheval de traits. Puis, certains propriétaires, convaincus, nous laissent leur bête. Un deal qui leur permet de payer peut-être un peu moins cher que pour une pension classique tout en bénéficiant d’un service complet mais, en retour, leur cheval est inclus dans nos cours et ateliers. Nous les mettons en route, nous les travaillons. "

Pendant le Covid, l’association a grignoté dans ses réserves, d’où sa volonté de lancer de nouveaux événements à destination du grand public, comme cette marche. "Suivront les stages d’été et un week-end dédié (les 20 et 21 juillet) à une initiation au parage. Au lieu de mettre des fers au cheval, on lui laisse les pieds nus. Ce qui demande un entretien. Puis, en septembre, ce seront nos portes ouvertes. "

Inscriptions avant le 18 juin au 0485 18 47 23 ou sur lescompagnonsdespres.be. 50 €/marcheur, 60 €/cavalier.