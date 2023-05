Floreffe: 28 091 € de mali, "pas du tout inquiétant"

La crise Covid, la guerre en Ukraine et la crise énergétique ont impacté les dépenses de personnel qui représentent la plus grande partie des dépenses ordinaires à l’exercice propre (46,46%). il a fallu absorber cinq sauts d’index.

Albert Mabille (Écolo) a salué le travail de la directrice financière. "Arrivée en février 2022, elle a pris sa place surtout dans des moments difficiles, avec notamment le changement de majorité." L’ex-bourgmestre s’est aussi interrogé sur le futur ? "Le mali est certes faible mais comment vont évoluer les finances communales ?"

"Tu es toujours dans la crainte du futur, rétorque Philippe Vautard. Je ne suis pas dans un optimisme béat mais pragmatique. On a bien passé les différentes crises sans passer sous CRAC (NDLR. le Centre régional d’Aide aux Communes) ou sans adhérer au plan Oxygène. Nous avons choisi de réduire la taxation aux citoyens. Suite à un travail en profondeur avec la directrice générale et financière, nous avons redynamisé les services en engageant. Grâce à une politique de nomination, nous échappons à la cotisation de responsabilisation qui plombe les communes et nous sommes rentrés dans le second pilier des pensions. Il y a toute une série d’éléments positifs qui montrent qu’avec un léger mali, on a pu reconstituer nos fonds de réserve. Il ne faut donc pas verser dans le pessimisme."

Les élus Écolo ont approuvé avec la majorité le compte 2022. Seul Georges Dereau (PS) a estimé que le compte traduit la situation financière préoccupante de la commune.

Plus d’un million d’euros de surcoûts

Damien Habran, échevin des finances, a ensuite présenté la modification budgétaire n°1. Il a notamment attiré l’attention sur les ajustements qui concernent une augmentation des crédits pour la construction de l’école maternelle de Soye (+ 721 000 €); la rénovation de la salle de Floriffoux (+ 370 000 €) et le chantier de la salle du tennis de table (+ 189 000 €). "Des surcoûts liés à l’évolution de la vie."

De nouveaux projets sont également budgétés, à savoir la rénovation énergétique de la salle des fêtes (904 000 €), la rénovation de la gendarmerie (176 000 €), la réfection du pont Clément (25 000 €), des travaux d’entretien extraordinaire des bois (20 000 €), le remplacement des menuiseries de la maison communale et des écoles (105 000 €).

Ce programme d’investissement est financé par la vente de biens du patrimoine, par emprunts et par prélèvements sur fonds de réserve extraordinaire, le solde étant couvert par les subsides.