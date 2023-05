Les faits ont eu lieu en juillet 2019 à Floreffe. Suite à une remarque faite au jeune, l’ancien militaire et sa famille disaient être harcelés par celui-ci depuis plus de 6 mois. Suite à une nouvelle provocation, une altercation a éclaté le jour des faits. Le jeune a frappé son opposant le premier. Le prévenu a ensuite roué celui-ci de coups de poing et de coups de genoux. “J’ai vu rouge. Il m’a donné un coup de poing et j’ai répondu de façon violente, je le regrette”, déclarait cet homme né en 1967 à l’audience.

La victime a souffert d’un traumatisme maxillo-facial et d’un stress aigu ayant entraîné un trouble de l’adaptation. Des problèmes ophtalmologiques ont découlé de la fracture de son orbite.

Pour le parquet, qui ne s’oppose pas à une éventuelle mesure de faveur, l’ancien militaire aurait dû être apte à réagir à cette situation, causée par un motif futile. Le conseil du prévenu demande au tribunal de retenir l’excuse de la provocation ou, à défaut, d’établir un partage des responsabilités.

Jugement le 19 juin.