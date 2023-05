Floriffoux : la direction des routes a d’autres priorités que les nuisances de la RN958

"Entre 2000 et 2019, l’analyse de trafic montre un passage de 9 000 véhicules par jour à 16 000 véhicules par jour ! Cette augmentation génère une insécurité pour les riverains de cette chaussée, qui coupe le village de Floriffoux en deux, mais également d’importantes nuisances sonores en raison du type de revêtement de cette chaussée, constitué de dalles de béton. Afin d’améliorer la qualité de vie des riverains, les autorités communales plaident pour son remplacement par un revêtement moins bruyant. Des aménagements visant à réduire la vitesse et renforcer la sécurité des riverains sont-ils envisagés ?", demandait le député-bourgmestre de Gembloux, en s’interrogeant aussi sur les délais et le budget des travaux envisagés, si cela était le cas.

En session du parlement, lundi, le ministre Henry a d’abord expliqué qu’il n’y avait pas lieu d’agir sur la limite de vitesse. "Le SPW MI (service public de Wallonie – mobilité et infrastructures) confirme que la limitation de vitesse en vigueur – 70 km/h – est bien conforme au contexte bâti et bien respectée au niveau du carrefour Emerée, l’endroit le plus fréquemment mentionné comme dangereux."

Il a poursuivi sur les nuisances sonores. "Des travaux d’entretien sont régulièrement effectués, comme il en sera encore question cette année. Cependant au vu de l’état de qualité général de nos voiries, cette voirie est encore située dans un état de qualité que l’on peut qualifier de médian c’est-à-dire d’un niveau où au minimum la moitié de toutes les voiries du réseau ne peut s’y ranger. La Direction des Routes concentre ses ressources limitées sur des carrefours où des problèmes de sécurité sont objectivés par des vitesses importantes ou une accidentologie particulière et sur des revêtements nettement plus dégradés. "

750 000 € pour le rond-point devant Materne

Le ministre a enfin évoqué le projet de rond-point au niveau de l’entrée de l’entreprise Materne. "Il sera prochainement créé, ce qui incitera à ralentir. L’étude du giratoire est en cours et l’avant-projet a été présenté aux autorités communales en commission provinciale de sécurité routière, le 5 octobre 2022. Le projet nécessite un permis d’urbanisme et le financement s’opère par une convention de type 80/20 à établir avec le Bureau économique de la province (BEP) qui se chargera de l’acquisition des emprises nécessaires et de les rétrocéder à la région wallonne à titre gratuit pour intégration dans le domaine public régional préalablement à la mise en œuvre du giratoire. Le budget des travaux pour la partie génie civil est quant à lui estimé à 750 000 € TVAC. "