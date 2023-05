Floreffe-Malonne : Tôt ou tard, le long-métrage de Michel Hanse est en tournage

Avec son pote de toujours, Philippe Gravy, Michel a planché sur le scénario. " Le film raconte l’évolution de la relation entre Ladislas (Michel Lizen) et Rose (Hélène Yema). Ladislas est un vieux comédien à la retraite qui, a pour mission d’écrire SA pièce. Rose est son aide-ménagère et va par la suite devenir bien plus que cela. L’histoire raconte cette relation entre ces deux personnages, avec bien sûr des hauts et des bas mais toujours avec délicatesse sans débordements, que l’on ne voulait pas obscène. Avec Philippe nous avons toujours voulu rester corrects avec une certaine naïveté, je le reconnais, mais toujours contrôlée".

Et le réalisateur d’ajouter "J’ai voulu un film qui se veut positif. En filigrane, on peut y trouver beaucoup de choses qui seront à peine effleurées mais qui peuvent prêter à discussion ou à réflexion. Chaque spectateur pourra y prêter attention ou choisir de laisser passer cette idée."

Pour la réalisation de ce film, pas de grands moyens, ni de sponsorings. "Que ce soit pour les acteurs et la technique, on travaille uniquement avec des bénévoles dans une ambiance conviviale. Nous avons également pu compter sur l’aide du moulin-brasserie, de la commune, des boulangeries Robaux et Framboizine ainsi que de l’entreprise de pompes funèbres Christiane."

Les différentes séquences sont tournées essentiellement à Malonne, dans la maison de Michel Lizen, et Floreffe. "Nous sommes fiers d’êtres floreffois, lance Philippe Gravy. Nous avons donc opté pour le parc du colombier, la cascade, le séminaire et le bureau de la sous-directrice, la place Soviret et la maison de Michel. Une scène est également tournée dans le cimetière des Marlaires."

Alors que le tournage se déroule parfaitement, dans le respect du calendrier et sans retard, la sortie du fil est programmée pour la fin du printemps 2024. "En collaboration avec le centre culturel, une ou plusieurs projections, seront programmées dans la salle communale. On le proposera aussi dans le circuit d’arts et essais, comme le Caméo."

Vite Dit

Jean-Pierre Mouton pour la musique

Jean-Pierre Mouton, le chef du Floreffe Jazz Orchestra, est chargé de composer la musique du film. "On souhaite une musique du style classique", précise Philippe Gravy. Le chef l’interprétera avec un quatuor de saxophones.

Michel Lizen, 40 ans de théâtre

Michel Lizen, l’acteur principal, est habitué des scènes de théâtre. Pendant 40 ans, cet ancien professeur de langues à St-Berthuin, a joué dans la troupe du Défi. À 82 ans, il a apprécié le scénario et accepté le premier rôle.

ASBL Thème six...

En 1985, Michel Hanse et Philippe Gravy ont créé avec d’autres potes, l’ASBL Thème six dont l’objet social était la promotion de l’art sur toutes ses formes mais avec un centre d’intérêt axé sur la réalisation cinématographique.

Distribution

Ladislas: Michel Lizen Rose: Hélène Yema Céline: Léa Zao Flore: Antonella Meco le notaire: Frédéric Degreef le clerc du notaire ; le médecin urgentiste: François Vicari le metteur en scène: Jean-Paul Van Houtem la troisième aide-ménagère: Marie Adeline Duquet.