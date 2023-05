Floreffe: plus de 300 anciens rhétos se retrouvent à l'abbaye

Quelque 330 anciens rhétoriciens, représentant jusqu’à 75 ans de vie au Petit séminaire de Floreffe, se sont retrouvés dernièrement à l’abbaye. "Il m’a semblé important de revenir dans mon homélie à des valeurs essentielles qui ont toujours été vécues et mises à l’honneur au sein de cet établissement scolaire et trouvent leur source dans l’enseignement", a souligné l’abbé André Ferard lors de la messe des retrouvailles. Regroupés par année de sortie lors du banquet, les participants ont replongé dans les souvenirs et dialogué avec les professeurs anciens et actuels.