Pensionné de la glacerie, l’homme adore écrire, notamment des histoires pour les enfants. Avec l’appui de l’institutrice, le Franièrois s’est mis dans la peau du metteur en scène pour monter le spectacle. Cette fois, Jack a proposé un voyage dans la Grèce antique avec une pièce intitulée Une agence de voyage dans l’Antiquité.

"Padzoltôf, un escroc notoire, a dû s’enfuir de l’Égypte car il est recherché par toutes les polices et par Viscorion, le grand vizir qu’il l’a arnaqué. À Athènes, Padzoltôf veut ouvrir une agence de voyage pour faire découvrir les sept merveilles de l’Antiquité", raconte Julie Dassonville.

Depuis la rentrée de septembre, les élèves ont planché sur cette histoire. Avec enthousiasme et sérieux, les enfants ont appris à habiter leur personnage.

Un projet fabuleux qui a permis de créer une dynamique dans la classe et a enrichi les enfants dans bien des domaines. "Ce projet théâtral contribue à débloquer les inhibitions, à installer progressivement la confiance en soi et à faire reculer la timidité. Plusieurs enfants qui n’osaient pas s’exprimer sont nettement plus à l’aise. C’est aussi une des meilleures situations d’apprentissage du travail d’équipe et de la coopération."

Un régal pour les écoliers: "On n’aurait manqué les répétitions du lundi pour rien au monde. On a fait travailler la mémoire en apprenant nos répliques." Devant une salle bien garnie, les comédiens en herbe ont fait découvrir avec beaucoup de talent, ce qu’ils ont appris, ce qu’ils ont créé.