Floreffe: une réunion d'informations sur le coût des déchets pour une seule citoyenne

Pour éclairer les citoyens, la Commune a organisé cette année une réunion citoyenne en collaboration avec le BEP qui assure chaque semaine la collecte de nos déchets. Une première qui malheureusement n’a pas rencontré le succès escompté. Une seule citoyenne était présente dans la salle communale. "Par contre une quarantaine de Floreffois a suivi sur internet la séance d’information parfaitement dirigée par Benoît Derue, le modérateur, en présence de Renaud Degueldre, directeur général du BEP, Véronique Arnould, directrice du département environnement et Vincent Cao, chef de service des recyparcs et collectes. Les citoyens ne se sentent concernés que lorsqu’ils reçoivent la taxe. Nous ressortirons l’enregistrement au moment de l’envoi des avertissements extrait de rôle", indique le bourgmestre.

Pierre Lemoine, conseiller en environnement, a précisé le principe du coût vérité, imposé par la Wallonie. La Commune doit en effet prévoir des recettes qui couvrent entre 95 et 110% les coûts liés à la collecte des déchets. C’est le principe du pollueur-payeur", explique le conseiller.

La taxe déchets couvre bien plus que la vidange du conteneur. Elle intègre la gestion des recyparcs, la collecte des encombrants via la Ressourcerie, le transport et le traitement des déchets dans les centres de valorisation.

À ces dépenses, il convient d’ajouter la gestion administrative par le personnel communal.

Le BEP doit aussi régulièrement maîtriser les coûts de la gestion des déchets. "On ne peut pas toujours garantir une stabilité, avoue Véronique Arnould. Entre 2021 et 2023 on a dû faire face à l’indexation des salaires (+16%) et une augmentation du prix des carburants de 30%. Le prix d’achat d’un camion est plus élevé de 33%. Le coût de la gestion suit le coût de la vie. Voilà pourquoi, la taxe augmente régulièrement."

Notons que Floreffe reste la commune la plus performante avec 67 kg de déchets par an alors que la moyenne de la province est de 98,5 kg.

Les Floreffois qui ont loupé ce rendez-vous peuvent toujours consulter sur Internet l’ensemble des informations apportées par le BEP.