Trois Pégases pour le jeu vidéo Stray: le petit chat donne des ailes au Floreffois Simon Jacquart (vidéos)

Moi vouloir être chat

Le jeu et son équipe y ont reçu trois trophées (sur 19 distribués), et non des moindres: Meilleur premier jeu, Meilleur jeu indépendant et Meilleur jeu de l’année. Floreffois ayant aujourd’hui quitté la campagne namuroise pour s’installer dans l’île de France "pour provoquer la chance professionnelle alors qu’il y a très peu de postes vacants les très bons studios belges", Simon Jacquart n’en revient toujours. "C’est un rêve que je ne connaissais pas et qui devient réalité." Si Stray repart gagnant à tous les coups, face parfois à des superproductions, qu’a-t-il de plus qu’elles ?

©- BlueTwelve Studio//Annapurna Interactive

"À notre époque, il est difficile de se démarquer dans cette industrie très compétitive. Tous les jours, de nouveaux studios se créent, de nouveaux jeux sortent… Un par heure sur Steam, la plateforme de vente en ligne ! En comptant les jeux sur PC, consoles, mobiles… On dépasse probablement les 20 000 jeux par an. Beaucoup de choses ont donc déjà été faites. Le tout est de s’inspirer des créations qui nous ont plu tout en y ajoutant un twist. Notre twist, c’est de proposer au joueur d’incarner un chat. "

Une incarnation assez inédite qui a séduit le public et l’a invité à se lancer dans ces 6 à 8 heures d’aventure vidéoludique, rétrofuturiste. "C’est l’histoire d’un petit chat vivant avec sa famille dans un environnement dévasté. Jusqu’à ce qu’il tombe dans un précipice et se retrouve coincé dans ce qui semble être une cité souterraine désertée par les humains. Il va rencontrer un petit drone, B12, qui va l’aider à traduire le langage des robots, qui peuplent cette ville oubliée, tout en l’assistant dans sa quête pour remonter à la surface. Le joueur va vivre son histoire tout en n’oubliant pas qu’il est un chat: on peut courir, se cacher, grimper, faire tomber des objets des meubles, miauler, se frotter aux jambes des robots qu’on apprécie, faire ses griffes sur les canapés."

Vertigineux à 360°

Ça défoule et ça subjugue, car le décor est vertigineux: les concepteurs se sont inspirés de la citadelle de Kowloon (à Honk Kong), un inextricable bidonville vertical et massif (50 000 habitants et 504 bâtiments collés serrés sur 0,026 km2). Vrai repère de la pègre et de la misère du monde jusqu’à sa destruction en 1994. Beaucoup de documentation a nourri Stray, tant sur les comportements félins que l’environnement.

©- BlueTwelve Studio//Annapurna Interactive

Si le studio de développement montpelliérain BlueTwelve et ses trois têtes pensantes ont travaillé sept ans sur Stray, le rêve et l’œuvre d’une vie, Simon les a rejoints en mai 2021, appâté par deux amis animateurs ayant besoin de renfort. Soit, au pic de production, une trentaine de personnes, dont une vingtaine d’internes. " Je connaissais déjà le projet, les bandes-annonces m’avaient scotché. L’univers semblait intéressant et graphiquement à la pointe de la technologie. Mon travail a donc consisté à créer des animations de robots pour peupler les environnements et les villes. Je prenais contact avec les gens en charge de la direction artistique pour leur proposer des idées d’animation et de cinématiques pour rythmer le jeu. Une cinématique est un moment de pause pour le joueur, où il peut poser la manette et regarder une séquence animée à la manière d’un film. J’animais aussi les caméras lors de ces cinématiques."

Quand le gamer a le contrôle, par contre, les séquences sont en temps réel. "Chaque image est recalculée toutes les X milisecondes par rapport à ce que le joueur fait: bouger le personnage, interagir avec le décor, tourner la caméra… En tenant compte du fait que le joueur peut tourner la caméra autour du personnage, on se doit de créer des animations qui sont visibles et jolies sous tous les angles et là est la réelle difficulté de notre métier d’animateur pour le jeu vidéo." Une création très chronophage et en perpétuelle évolution.

Stray est sorti le 19/07/22 sur PC et Playstation. Il est déconseillé aux moins de 12 ans