Floreffe: tout ce week-end, patro et scouts feront Arc-en-Ciel pour récolter des vivres pour les enfants défavorisés

Si le dimanche reste le jour phare de l’opération à Floreffe (comme dans les communes voisines et partout ailleurs à Bruxelles et en Wallonie), chemises et pulls verts, bleus, rouges, brunes ou beiges ajoutent une nouveauté, cette année. Dès samedi, ils se posteront à la sortie des magasins Aldi, Lidl et Intermarché de l’entité afin d’aller à la rencontre des clients.

Quant au dimanche après-midi, il sera mis à profit par les scouts et patronnés pour circuler dans les rues et faire du porte-à-porte à Floreffe, Soye, Floriffoux, Sovimont, Buzet, Franière ainsi que dans les quartiers du Lakisse, Maulenne et Jodion.

Les vivres récoltés en priorité sont: des céréales, des biscuits, des bonbons, du chocolat, des confitures, des pâtes à tartiner, tout type de boissons (brique de lait, berlingots de jus…), des conserves de fruits et légumes ou de viandes, poissons et plats préparés, des pâtes, du riz… Sans oublier des petits pots et petits plats préparés pour les bébés.

La participation à cette opération peut également se faire en déposant les vivres au local scout entre 14h et 17h (rue Célestin Hastir n°6B, bâtiment à l’arrière) ou, en cas d’absence au domicile aux heures de passage, en déposant une caisse devant son domicile que les animés et leurs chefs récolteront en passant par là.