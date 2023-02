TiiwTiiw, Roza, La Jungle, Alina Pash, etc. : le programme d’Esperanzah !s’étoffe (vidéos)

Si rien n’a encore été annoncé concernant le jeudi 27 juillet, surprise ; le vendredi 28 juillet accueillera Bianca Costa, annoncée comme la nouvelle reine de la bossa, qu’elle mêle à la trap (ce rap très lent popularisé ces dernières années) dans un mélange solaire, en portugais comme en français.

Si son slogan veut qu’un autre monde soit possible, les programmateurs d’Esperanzah ! ne se coupent pas pour autant des nouvelles technologies et des réseaux sociaux, capables de faire émerger des musiciens alternatifs. C’est le cas, par exemple, de Trinix, un duo lyonnais devenu star de TikTok et d’Instagram avec ses productions electroniques à tendance musiques du monde.

Ils seront au menu du samedi 29 juillet, tout comme le belgo-marocain TiiwTiiw, dont le raï affole les compteurs de YouTube (1 milliard de vues cumulées), et le collectif Nana Benz du Togo (du nom des femmes d’affaires de ce pays) qui, de ses instruments fait maison, entraîne son public dans une trance entre traditions et musique urbaine.

Quatre autres projets rejoignent la journée du dimanche 30 juillet. Il y aura B.B. (BlackBird) Jacques, rappeur poète français d’origine libanaise. Puis, Alina Pash, sulfureuse chanteuse-rappeuse électro-folk tout droit venue d’Ukraine.

Les "petits" belges seront bien de la partie en ce dernier jour de festival, avec la Bruxelloise Roza, coup de cœur de la scène off du festival 2022 qui s’emparera cette fois de la grande scène, avec ses textes tissés dans l’actualité, sa petitesse qui n’empêche pas la révolte.

Enfin, La Jungle, le duo montois guitare-batterie, habitué de Dour, développera sa trance rock psychédélique en toute bestialité.