Du haut des 60 m de l’usine Scam Alia2, un exercice de sauvetage vertigineux des pompiers du GRIMP (photos et vidéo)

"Nous voulons renforcer notre collaboration avec les différents services régionaux d’incendie, explique Anthony Minet, conseiller en prévention du groupe SCAM. Ainsi, des pompiers susceptibles d’intervenir auront déjà une petite connaissance du lieu et des installations si jamais un accident devait avoir lieu."

À l’heure actuelle, il n’est jamais arrivé que l’équipe GRIMP soit requise dans le cadre d’une intervention, mais le risque zéro n’existe pas. "Un agent GRIMP est en quelque sorte un pompier d’élite, continue le conseiller, ils sont sollicités si les équipes précédentes n’ont rien su faire. On sait que, si on les appelle, c’est la dernière chance. Leur travail est précis et très méticuleux, dans des conditions souvent très compliquées."

Bon entraînement

La hauteur de 60 mètres et les installations complexes d’Alia2 constituent un excellent exercice en conditions réelles.

Durant les cinq heures allouées aux entraînements, plusieurs mises en situations ont été données, toutes avec le même objectif: l’évacuation d’un blessé. Les cinq membres du Zero G Squad ont notamment descendu, en rappel, du haut des silos, et à l’intérieur de l’usine, la victime harnachée à sa civière. Un autre exercice consistait à descendre cette même victime par l’échelle en crinoline, de nouveau du haut de l’usine.

"Nous avons réellement quelqu’un dans la civière, c’est un pompier volontaire, s’exprime Richard Cocq, chef d’équipe de Zero G . Ça oblige les gars à rester focus sur l’exercice et à le faire consciencieusement."

Une vraie discipline

Le Zero G Squad participe régulièrement à des compétitions internationales d’intervention périlleuses.

"C’est une vraie discipline, continue Richard Cocq, lors de ces compétitions, nous sommes opposés à des équipes internationales, comme des Chinois, des Américains. Il y a aussi des équipes féminines. On est chronométrés du moment où on nous a mis en situation jusqu’au moment où la victime est mise en sécurité. Tout se doit donc d’être rôdé et ordonné."

En action, on remarque en effet que l’équipe, constituée de pompiers venus de différentes casernes de la région, n’en est pas à son coup d’essai. "Le chef d’équipe part en repérage des lieux pendant que le reste des pompiers organise le matériel. Une fois la situation analysée, une explication et des consignes sont données avec le matériel à prendre et le rôle de chacun. L’idée est de n’emporter que ce qui est nécessaire. Aujourd’hui, nous testions justement un peu de nouveau matériel."