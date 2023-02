Floreffe a perdu sa bourgmestre honoraire: Marie-Thérèse Licot était une pionnière de la politique locale

Issue d’une famille engagée dans la politique locale et femme du docteur Louis Remy (décédé en 2013), lui-même dernier bourgmestre de Franière avant la fusion des communes ; Marie-Thérèse Remy-Licot se met à son tour sur les listes et crée, pour sa terre d’adoption, IC (Intérêts Communaux). Le groupe accède à son heure de gloire, lors du scrutin d’octobre 1994. Alors, Marie-Thérèse Remy-Licot et son équipe s’offrent la majorité absolue, interrompant pour six ans le règne du bourgmestre André Bodson, social-chrétien comme elle.

"Mais nous étions une liste neutre, témoigne Nadine Dasse, candidate IC à l’époque, novice mais bientôt bombardé 1er échevin. Nous n’avions pas de compte à rendre au parti. Comme elle était aussi la seule femme conseillère provinciale, elle nous a fait bénéficier d’une vision plus large, avait l’oreille de ses collègues et savait où elle pouvait gagner des subsides. De 8 h 30 à 17 h, elle était à son bureau, elle recevait et connaissait tout le monde et, si elle nous laissait totale liberté, elle voulait tout signer."

"Elle avait aussi le sens de l’économie, peut-être trop ! Elle tenait les cordons de la bourse communale – finis les cafés ou les bières de Floreffe gratuits – mais sa hantise nous a permis, à la fin de notre mandat, de laisser un beau bas de laine. Pour un budget ridicule, nous avons ainsi lancé le chantier du hall omnisport, avec l’échevin Jean Delfosse. Nous avons aussi arrangé la route, avec la création du yin et du yang, deux ronds-points, vers Malonne et vers Fosses. À l’initiative de l’échevin Étienne Dinant, le foyer culturel de Franière a vu le jour. Elle m’a également laissée installer les premiers ordinateurs à l’administration."

La bourgmestre Remy, c’était un caractère fort, qu’un terrible accident avait sans doute renforcé. Loin de s’entourer de personnes rompues à l’exercice politique, elle a donc permis à certains de faire leurs armes.

Dont Philippe Jeanmart, "le petit jeune". "Si elle avait gagné le surnom de Madame Thatcher, elle était surtout très généreuse, avec son franc-parler. J’avais 21 ans, j’étais étudiant, je ne connaissais rien à la politique et ne m’y intéressais d’ailleurs pas. Mais ma famille était connue à Floreffe. Alors, Madame Remy est venue me chercher, pensant que je pouvais rapporter des voix. Ce fut vrai, avec mon score, je pouvais même prétendre à un échevinat. Elle m’a permis d’être le plus jeune conseiller communal de la province. ", explique celui qui est désormais le plus ancien conseiller communal floreffois en termes de mandats, seul rescapé de la liste IC de l’époque.

Bourgmestre honoraire depuis 2008, Marie-Thérèse Licot s’est éteinte lundi à Franière. Elle repose au funérarium Christiane de Bois-de-Villers où la famille recevra les visites ces mardi 14, mercredi 15 et jeudi 16 février, de 17h à 19h. Le service religieux sera célébré dans la plus stricte intimité.