La fabrique d’église de Floreffe sans lieu de culte: il n’y aura pas de messe dans la grange-chapelle, bientôt vendue (photos & vidéo)

"Il faut dire qu’elle est difficile d’accès, via des marches pentues et irrégulières, explique Jean-Pierre Stage, président de la fabrique d’église de Floreffe. Puis, elle est inconfortable. Avec les températures actuelles, il est impensable de s’y rassembler. "

Les deux accès à l’église Notre-Dame du Rosaire qui surplombe le centre de Floreffe, c’est une pénitence en soi. ©ÉdA

"Quant à rejoindre les villages voisins, c’est compliqué pour certains, dont la mobilité est réduite."

Raison pour laquelle, la vingtaine de chrétiens aujourd’hui représenté par la fabrique a, depuis 50 ans, pris ses habitudes liturgiques dans la chapelle du Carmel, en bonne entente avec les sœurs.

La chapelle du Carmel. ©Agence immobilière Les Viviers

Ad vitam aeternam ?

"Mais, il y a trois ans, nous avons appris que les carmélites allaient partir et que le couvent allait être vendu (lire ci-contre), continue Jean-Pierre. La date de départ a été avancée d’un an, à septembre 2022, et nous a mis sur le qui-vive." "Cela dit, nous étions certains de pouvoir retourner dans la grange-chapelle Notre-Dame du Rosaire, située au 2, rue du Séminaire, à côté de la maison vicariale (dite maison Dahin), continue Ghislaine Lomba, secrétaire de la fabrique. Depuis les années 50, le séminaire de Namur nous en laisse l’usage, pour quelques célébrations, les répétitions de chorale et le catéchisme. En 1996, un contrat tacite prolongeait cette mise à disposition pour une durée indéterminée et au moins 20 ans. "

Ils pensaient donc en être les gestionnaires ad vitam aeternam. "Nous avons entretenu les lieux, remplacé le chauffage, grâce à des subsides de la Commune. " Douche froide, cependant, en septembre, "le bureau administratif du séminaire diocésain de Namur (BAS) nous a interdit d’accéder à cette chapelle. Pour raison de sécurité." D’autres courriers ont été envoyés, sans accusé de réception. "Nous avons résilié les contrats. Avec l’humidité ambiante, le plâtre commence à se détacher du plafond. C’est justement parce que nous n’entretenons plus que ça devient dangereux."

Une partie du plafond est tombée. ©ÉdA

Mi-novembre, un état des lieux a mis la puce à l’oreille de la fabrique, craignant le mensonge par omission. "Nous soupçonnions le séminaire de Namur de vendre l’ensemble." Pour le reste, "l es voies du seigneur restaient impénétrables…"

… jusqu’à ce qu’un journaliste s’en mêle, laissent entendre les fabriciens. Le jour où L’Avenir contactait le président du séminaire de Namur, le chanoine Joël Rochette, la fabrique recevait un mail confirmant la mise en vente prochaine des deux lots (la maison, une partie de sa cour et la grange-chapelle).

"Illégal"

" Mais pas que. Au nom du BAS, le chanoine apporte un autre son de cloche. L’argument clé, répété à la fabrique, est celui-ci: un lieu de culte est défini par décret. En aucun cas, et même si la fabrique rachetait la chapelle ND du Rosaire, celle-ci serait éligible en l’état comme lieu de culte officiel. Il est illégal d’y célébrer la messe. Ça peut être une solution temporaire, le temps de se retourner, mais pas pérenne. La subsidiation, quant à elle, par la Commune, d’un lieu privé, est donc libre. Nous n’y encourageons pas. Je suis surpris que la Commune de Floreffe l’ait fait, à ses risques et périls."

Il continue: "La convention tacite, à titre gratuit, elle, est terminée. Nous voulons vendre les lieux. Depuis dix ans, nous payons une lourde taxe communale car la maison vicariale est inoccupée. De plus, elle se dégrade. La disposition des lieux est complexe, c’est pourquoi il nous a fallu longtemps pour décider la vente. Nous n’avons pas précipité le processus pour nuire à la fabrique. J’entends dire que nous n’avons pas de cœur. Or je suis triste pour la fabrique d’église. La solution est à trouver avec l’évêché et la Commune, pas avec le privé qu’est notre séminaire. Cela passera sans doute par une réhabilitation de l’église floreffoise."