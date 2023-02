Floreffe : deux cents jeunes joueurs d’échecs dans un championnat interécoles

La formule en présentiel a convaincu près de deux cents élèves et étudiants venus des écoles fondamentales et secondaires des provinces de Namur et de Luxembourg: très exactement 137 joueurs en primaires et 45 en secondaires. La rencontre s’adressait à tous, du joueur novice au joueur de club. Les équipes étaient formées de quatre joueurs et participaient à sept parties, que l’on appelle des "rondes".