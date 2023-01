Floreffe: les aides du CPAS pour traverser les crises

Lors de la présentation du budget 2023 du CPAS, la présidente Delphine Monnoyer a fait part de la déclaration de politique générale. "Les séquelles du Covid, de la tension internationale, de la crise énergétique et de la crise économique seront encore perceptibles en 2023 et feront de cette année une période de défis multiples durant laquelle nous entendons marquer un soutien particulier eux jeunes et aux familles vulnérables", a-t-elle dit. Une série de mesures ont été annoncées.