À Floreffe, neuf mois après le renversement de majorité, les DéFI s’engagent avec Max

Pas de quoi s’esclaffer de surprise. L’officialisation de ce grand amour se susurrait. C’était un secret de polichinelle. Politiquement, ça ne change pourtant rien du tout. Le nouveau pacte de majorité, qui remonte à avril 2022, n’est pas remis en question. L’attelage majoritaire à 13 élus, sur 19, est inchangé. Seule une étiquette change: les 5 élus DéFI de 2018 sont désormais Engagés et rejoignent les 6 Engagés déjà en place, 2 MR et 1 indépendant.

Le bourgmestre Engagé Philippe Vautard reste aux commandes de Floreffe sous la bannière du RPF (Rassemblement pour Floreffe), aux côtés des 1er échevin Olivier Trips et échevin Cédric Duquet, tous deux donc ex-DéFI et désormais Engagés.

Le changement, quoique cosmétique, présente l’avantage, ou donne l’impression, de resserrer les rangs autour du bourgmestre. Il a l’apparence d’un renfort autour d’une dynamique impulsée par Maxime Prévot, qui a pris son bâton de pèlerin pour recréer une force politique au centre de l’échiquier, et appelle à le rejoindre les déçus et les fatigués de la particratie traditionnelle, à ses yeux obsolète.

Au Moulin-Brasserie de Floreffe, lieu de la conférence de presse, le président des Engagés s’est dit honoré de la marque de confiance en son appel à faire bouger les lignes politiques et en finir avec les prés carrés où l’on se regarde le nombril. Il travaille en effet à ouvrir la plus large plate-forme possible aux francophones.

Pour Maxime Prévot, le nouvel attelage mis en branle par le nouveau pacte de majorité, qui a fait descendre l’ex-bourgmestre Albert Mabille (Écolo), a été synonyme d’apaisement et d’ambition, et sonné la fin du ronronnement. "Plus qu’un mariage de raison, c’est un engagement de passion", dit-il.

Un nouveau souffle

Comme déjà dit, ce n’est pas quelques élus DéFi qui rejoignent les Engagés. Les échevins Trips et Duquet embarquent avec eux les conseillers communaux Stéphanie Stroobants et Maxime Despontin, et la conseillère du CPAS Vanessa Laurent.

Neuf mois après avoir provoqué le renversement de majorité, DéFI se sent pousser des ailes. Le "bébé" politique engendré est en bonne santé et il grandira bien.

"La nouvelle équipe s’entend remarquablement bien, pose Olivier Trips. Ces liens qui se sont créés sont forts et nourris de respect mutuel. Ils ont redonné un nouveau souffle à Floreffe."

La main tendue par Maxime Prévot au mouvement DéFi, dans les faits plus bruxellois que wallon, et poliment refusée, a laissé des traces.

"Ce récent rejet de DéFI de vouloir constituer cette large plate-forme politique apportant des solutions, et ayant le courage de vouloir changer la politique traditionnelle, a achevé de nous convaincre qu’il fallait rejoindre les Engagés plutôt qu’opter pour le repli sur soi", argumente encore Olivier Trips.

Invité, le bourgmestre Philippe Vautard, social-chrétien dans l’âme, cdH depuis plus de 20 ans et reconverti Engagé, applaudit des deux mains ce ralliement. "C’est vrai que ça n’a pas toujours été rose entre nous", rappelle-t-il. Avant le renversement de la majorité en effet, les DéFI et élus RPF étaient adversaires. Il y a eu de la tension. Mais les hommes apprennent de leurs erreurs. "On arrive à se dire les choses. Aujourd’hui, il y a une vision commune pour Floreffe, une convergence des vues, sur fond de cohérence et de cohésion", complète le mayeur de Floreffe.

La présidente du CPAS Delphine Monnoyer, à propos de ce ralliement, évoque un fruit mûr, dont le goût ne sera que plus savoureux aux citoyens. "Avec Olivier, Cédric, Stéphanie, Maxime et Vanessa à nos côtés, à la commune comme au CPAS, il sera possible de proposer une force de frappe et d’action encore plus importante", ajoutent ces Engagés de la première heure. À vérifier sur le terrain bien sûr, d’ici 2024.

Cette clarification idéologique, en tout cas, permet au collège et à sa majorité de regarder tous ensemble vers le même objectif: l’échéance électorale d’octobre 2024. Parce que les Engagés d’hier et d’aujourd’hui se retrouveront sur la liste RPF (Rassemblement pour Floreffe). Sans oublier les autres, "car c’est une liste d’ouverture et citoyenne qui entend partager son enthousiasme avec tout qui a envie de s’engager", insiste Philippe Vautard.

Cinq à Floreffe. Un à Jemeppe, après le passage de Frédéric Delcommenne au PS. De la zizanie à Sambreville. En Wallonie, le bateau DéFi semble se vider et tanguer en eaux troubles. Ce n’est pas pour déplaire au président des Engagés. La conférence de presse s’est résumée à un message court et limpide. "L’intérêt n’est pas dans sa durée, avait-il prévenu, mais dans son contenu". Cinq élus Défi ralliés à son mouvement, et dans son jardin, c’est une prise de guerre qui méritait bien de boire une bonne Floreffe.