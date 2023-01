Floriffoux : créer un trop-plein pour soulager l’étang lors des futures inondations ?

Avec leurs armes, les pompiers de la zone Val de Sambre viennent alors plusieurs fois soulager la noue, sans faire de miracle. Il faudra attendre l’intervention des hommes de la protection civile, le 20 septembre suivant, pour vider la noue d’un excédent de 4 000 m3 – rien que ça –, rejetés en direct dans la Sambre.

C’est la délivrance dans l’habitation dont l’étang prolonge le jardin, spongieux. Le séchage va pouvoir commencer. Avec l’inquiétude que le cauchemar recommence.

Peut-être plus pressante en ce gris mois de janvier que la pluie, tenace, ne lâche pas. "Ma pompe fonctionne dès qu’il pleut trois jours de suite, explique le propriétaire. il ne faudrait pas une coupure de courant ou des pluies encore plus importantes, comme nous l’avions vécu ! Sinon, ce serait rebelote."

©Mi-juillet 2021, l’étang fait corps avec le pré d’à côté.

Heureusement, l’étang tient bon et Serge Toussaint, porte-parole du Service public de Wallonie (SPW) – département Mobilité et Infrastructure, se veut rassurant. " Les pluies actuelles ne font pas partie d’inondations à caractère millénales ou bi-centenaires, comme en 2021, il n’y a donc aucune chance que l’inondation d’il y a un an et demi se reproduise pour le moment. "

Les limites de l’autosuffisance

Reste que, durant ce sinistre été 2021, autorités communales de l’époque et curieux avaient eu le temps de s’interroger: pourquoi cet étang ne se vide-t-il pas ? Une canalisation bouchée ? Pas du tout, puisqu’il n’y en a… aucune. "La noue aval dont il est ici question n’est alimentée par aucune source ou cours d’eau. Elle se suffit à elle-même en collectant de l’eau de pluie et en se séchant par évaporation. Il n’y a aucun exutoire, au contraire de la noue en amont, connectée par trop-plein à la Sambre. Les deux noues n’ont plus jamais été connectées ensemble depuis la désaffectation comme cours d’eau (NDLR. dans les années 60) . Il s’agit donc de deux dénivelés naturels qui ont été déconnectés du nouveau parcours de la Sambre. En 2021, c’est la première fois que l’étang a débordé à cause des inondations millénales."

Les services du SPW étudient désormais la possibilité de connecter les deux noues par un trop-plein. "Toutefois même si cette solution était engagée, il ne résoudrait pas le cas des inondations exceptionnelles puisqu’il faudrait une semaine pour que la noue aval se vidange par ce trop-plein. " C’est tout de même mieux que les deux mois qui avaient été nécessaires à retrouver un cours normal des choses, il y a 16 mois. "Il est à noter qu’une conduite de Vivaqua est présente dans le sol entre les deux noues ce qui ne faciliterait pas la mise en place du trop-plein. La décision de réaliser le trop-plein n’est pas encore prise."