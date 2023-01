C’est au sein de sa maison, rue de Malonne à Floreffe, qu’elle se réfugie dans son atelier pour réaliser ses créations. Ayant une licence en mathématiques, elle ne s’était pourtant pas destinée à ce métier. L’idée lui est venue en créant une maison de poupées pour ses filles, elle s’est ensuite prise au jeu et a découvert une réelle passion pour cet univers. "J’ai commencé dans les années 2000. Au début, j’ai créé des scènes pour mon plaisir en en offrant à gauche à droite. Ensuite, j’ai fait un premier marché de Noël à Saint-Denis Bovesse avec les quelques pièces que j’avais. Suite à cela, j’ai eu de nombreuses commandes sur des thèmes que je n’avais pas encore explorés. Tout est parti de là", développe-t-elle.

Floreffe : Valérie voit les choses en (tout) petit dans son monde de seconde-main (photos & vidéo)

Au fil du temps, le succès n’a cessé de grandir grâce notamment aux salons, expositions et marchés de Noël où Valérie a présenté son travail. "À force, les gens me contactaient pour que je fasse des vitrines à thèmes. Principalement sur les métiers: le cabinet d’avocat, de dentiste, de médecin, la classe pour les élèves, etc. Ils les achetaient pour offrir" poursuit-elle.

Un univers très réaliste, que Valérie confectionne entièrement à la main sur base d’un modèle fourni au préalable par les personnes qui passent commande. "Petit à petit, certains clients ont commencé à me demander de reproduire des lieux d’après photos. Par exemple, quelqu’un m’a apporté des clichés d’une classe et souhaitait que je la reproduise à l’identique. Je ne fais plus que ça, je réalise des grandes pièces sur base des souhaits de ma clientèle".

L’artisane juge de la faisabilité de la demande et établit un devis. Toutes les belles choses ayant un coût.

Celui-ci varie en fonction du temps consacré et des détails apportés. Par exemple, un garage purement imaginaire a demandé deux mois de préparation à Valérie. Il est affiché au prix de 2 000€. Une somme presque dérisoire au vu de la qualité de la réalisation.

Plus d’infos sur le travail de Valérie Van den Bergen: www.minivitrines.com