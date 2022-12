Sans clé, sans bruit, sans effraction : la voiture de Christian se serait volatilisée avec une facilité déconcertante, si ça n’avait été Noël

À lire aussi | Peugeot 2008 et 3008 les plus prisées des voleurs en Hesbaye : comment y remédier (vidéo)

"Alertées parce qu’on criait par la fenêtre, deux personnes sont sorties de ma voiture, avec un genre de cerceau, que je suppose être une antenne. Comment cela se pouvait-il ? J’ai une alarme sur mon véhicule qui s’enclenche si on le soulève, si on le fracture. Là, rien ne sonnait, pourtant ma voiture était ouverte, le contact était mis et les phares allumés." Les auteurs des faits, eux, sont repartis, (trop) peinards, vers le véhicule d’un complice qui les attendait cent mètres plus loin et a ensuite pris la fuite.

Keyless mais pas stressless

Plainte a été déposée. La police de la zone Entre-Sambre-et-Meuse a rappliqué dans les dix minutes, moins surprise que Christian, qui avait commencé à résoudre l’énigme.

Son auto étant un modèle équipé de la technologie “keyless”, soit “sans clé” – "ce qui n’est même plus une option chez certains constructeurs " –, plus besoin de serrure (sur la portière comme le contact) ni même de télécommande pour la (dé)verrouiller. Juste un boîtier passif, sans pile, comparable au badge dont on se sert pour passer un sas sécurisé d’une entreprise, par exemple.

"Concrètement, quand je touche la poignée, une onde sonore est émise et, si la clé est à proximité, dans ma main ou ma poche, elle répond au signal et déverrouille l’auto. À 1m50, ça ne fonctionne pas. " Les malfrats ont donc adopté ce comportement mais comment ont-ils pu arriver à leurs fins sans la clé ?

Si celle-ci est tout de même dans un rayon de quelques mètres, près d’un mur ou d’un châssis donnant sur l’extérieur, les voleurs peuvent capter le signal, jusque-là insuffisant, et l’amplifier via leur espèce de scanner. Alors, ils sont partis. "Mais attention, le code n’est valable qu’une seule fois. S’ils arrêtent le moteur, ils ne repartiront pas. Puis, avec son GPS, la voiture est localisable. Quand bien même, ils le couperaient, je pense que BMW pourrait tout de même le retracer." Les pirates doivent donc avoir une planque ou un casse à faire dans les environs. "À mon avis, ce sont plus des vols en vue de revendre les pièces: airbags, volants, catalyseurs, etc. Ou alors pour une reprogrammation."

Aluminium et voiture-tampon

Toujours est-il que Christian mesure sa chance. S’il n’avait pas veillé si tard, cette nuit-là, et que sa compagne avait dérogé à son habitude, il se serait réveillé bizarre. "On se lève un matin, la voiture n’est plus là. Comment est-ce possible et comment le justifier à l’assurance ? Comme quoi, on se pense en sécurité mais il y a toujours des failles. " Il faut être pris pour être appris, Christian a désormais emballé sa clé dans de l’aluminium qui neutralise l’onde. Et sa compagne a garé sa propre voiture derrière la BMW.

À l’heure où plusieurs vols de ce type sont signalés dans la province de Liège et que différentes zones de police de celle-ci sensibilisent le public, c’était la première fois que la zone Entre-Sambre-et-Meuse était confrontée à une telle tentative. BMW, Peugeot et d’autres marques ne sont pas épargnées par cette faille.