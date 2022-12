Floreffe: colis de fêtes et repas solidaire servis par la Maison Croix-Rouge

L’occasion pour les convives de partager un moment de détente et de déguster des préparations en mode tapas salées et sucrées au parfum du monde: vin et jus de pomme, potages, acras, samoussas, okrochkas, pâtisseries d’ici et d’ailleurs, mini-crêpes.

"Ce repas réunit autour d’une même table des personnes de tout âge et de condition, précise la présidente Madeleine Delval. Un vrai repas du partage ouvert à tout le monde, aux réfugiés, et aux plus fragilisés aussi."

Un moment chaleureux qui permet de briser les solitudes et de créer un lien social à une période où il est nécessaire d’être entouré.

"Après le Covid nous avons revu la formule et les convives peuvent venir entre 11h et 17h soit pour déguster une des préparations, ou manger un dessert ou simplement boire un verre, souligne Ghislaine Brouwers. Le succès est toutefois au rendez-vous avec plus de 150 participants."

Ceux qui ne pouvaient être présents mais qui voulaient apporter un peu de réconfort aux personnes dans le besoin ont eu l’occasion de déposer les produits de fêtes lors des messes dominicales ou chez les bénévoles de la Croix-Rouge. "Les bénévoles ont ainsi pu réaliser des colis avec des vivres non périssables, des produits d’hygiène, mais aussi de la douceur comme un chocolat ou des truffes. Les Floreffois se sont une fois de plus montrés généreux et les élèves du Séminaire ont aussi contribué à la récolte des produits."

Les enfants n’ont pas été oubliés grâce aux jouets récoltés dans les écoles. Une belle manière d’effacer les inégalités et les injustices.