Comme d’autres collègues, l’artisan collabore aussi avec l’ITCA, l’école de boucherie implantée à Suarlée, pour sortir de beaux jambons mosans.

"Au départ, le choix de la viande est primordial. Quand on travaille des salaisons, des charcuteries, il faut une bête extrêmement saine", détaille le charcutier floreffois.

"Rien qu’à la couleur, je peux déjà en dire beaucoup. La viande ne doit pas être trop blanche, trop pâlotte. Il ne doit pas être terne mais avoir ce petit éclat…"

Actif depuis ses quinze ans dans l’atelier et au comptoir de cette boucherie qui ne désemplit pas, Fabrice Soudan aime les choses simples et naturelles. "Le séchage, doux et progressif, permet ainsi de goûter la vraie qualité de la viande", insiste l’artisan.

Avec du melon ou un chèvre crémeux

Pour son jambon à l’os qui fait sa fierté, le boucher floreffois utilise la même recette depuis des décennies. "Je le cuis à 70 degrés pendant dix heures dans une poche où l’on retrouve aussi des carottes, des céleris et des poireaux. Rien que ça…"

Pour revenir à son jambon mosan, la "maison", Fabrice n’est pas partisan d’un séchage excessif. "A huit mois, c’est parfait", tranche-t-il. "Après, le jambon va poisser. Mais là, on peut voir qu’il a une belle croûte extérieure et une idéale couleur rouge sombre."

D’autres confrères font également confiance à l’ITCA pour la fabrication des jambons mosans. "On collabore avec des artisans de toute la région namuroise et même dans la Botte du Hainaut, signale-t-on à l’école de boucherie. Il y en a même un qui nous en prend… 120 par an !"

Car le mosan connaît un joli succès. "On pourrait imaginer de la labelliser mais ça pourrait être une procédure assez longue et compliquée", estime Daniel Brunin, chef d’atelier.

Mais même sans label, le produit a de la gueule. "Et on peut le déguster tout au long de l’année", souligne Fabrice Soudan. "L’été, on le mariera au melon, avec un petit verre de porto." Et pour ce réveillon du Nouvel An ? "Là aussi, plusieurs formules sont possibles. À l’apéro, on peut rouler avec, à l’intérieur, un chèvre un peu crémeux. Moi, je verrais bien une entrée avec de très fines tranches accompagnées de copeaux de parmesan, avec un petit filet d’huile. Un peu à la méditerranéenne…" Le prince mosan des jambons est finalement très accommodant.