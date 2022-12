Floreffe: une voiture tombe dans un ruisseau

Les pompiers de la zone Val de Sambre sont rapidement intervenus sur les lieux avec un véhicule de balisage et une ambulance. La conductrice était indemne mais en hypothermie et trempée après son passage dans l’eau glacée. Elle a été conduite vers le clinique Sainte-Élisabeth de Namur. Une équipe de police de la zone Entre Sambre et Meuse s’est chargée des constatations.