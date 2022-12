Le carmel de Floreffe en vente pour 850 000 €

En accord avec la vie passée du lieu, les sœurs ont pour souhait de maintenir une activité communautaire au sein de ce dernier: habitat groupé, hébergement pour des associations, collectivités humanitaires, bureaux ou promotion immobilière. Elles voudraient remettre ce bien prestigieux à une personne, société ou association qui pourrait répondre à cette demande.

Le monastère de 1 850 m2 est implanté sur un terrain de 76 ares, le long de la RN90 et à proximité du centre du village. Il a été érigé avec des matériaux nobles, en pierre du pays notamment, et présente des voussettes et de grandes hauteurs sous plafonds. L’agence immobilière Les Viviers annonce le bien à 850 000 €.

La construction du monastère avait débuté le 7 septembre 1907. Les carmélites avaient pris possession des lieux le 29 octobre 1908. Mgr Heylen avait béni l’autel le 7 novembre de cette même année.