En janvier 2021, la société Vandezande, de Gilly, qui avait réalisé le gros œuvre, était déclarée en faillite, et avait déserté le chantier. La majorité en place avait alors été contrainte de relancer un nouveau marché et, après plusieurs mois, le collège a retenu l’entreprise couvinoise Créer-Rénover-Construire. "C’est une entreprise sérieuse, estime l’échevin Olivier Trips. Elle a réalisé la rénovation et les aménagements dans le presbytère de Buzet, occupé par les élèves de la Maison des enfants."

Depuis la mi-novembre, les ouvriers sont à l’œuvre avec la pose de la charpente. "L’objectif est de fermer le bâtiment le plus rapidement possible pour permettre aux autres entreprises de réaliser les sanitaires, le chauffage et l’électricité. Hors intempéries, il faut prévoir un an de travaux."

Initialement, avant le Covid et la faillite de la première entreprise, la fin du chantier était programmée pour décembre 2020.

Avec la hausse des prix des matériaux, la facture sera évidemment revue à la hausse. "Le coût des travaux s’élevait à 970 700 TVAC. On prévoit une augmentation de 200 000 €. On percevra un subside de 552 890 €."

La salle construite à l’arrière du complexe sportif, sera gérée par l’ASBL Centre sportif. Outre le tennis de table, d’autres clubs sportifs ou les écoles pourront occuper la salle pour de la psychomotricité ou des arts martiaux.

D’une superficie de 560 m2, les installations comprendront une aire de jeu pour six tables, un espace pour les spectateurs, deux vestiaires avec douches, des sanitaires, une cafétéria et un local de rangement.