Déchets : le BEP doit baisser ses tarifs, disent les élus floreffois

L’échevin des finances ne comprend pas non plus la manière de calculer le nombre de levées dans l’entité floreffoise. "Alors que la moyenne est de onze levées par an pour les Floreffois, le BEP nous en facture dix-huit. Ce qui représente un coût supplémentaire de 65 000 €."

Les élus floreffois espèrent le soutien d’autres communes.