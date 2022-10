"E n ce temps-là, sur la photo, il y avait 34 professeurs, deux portaient une cravate, tous les autres des cols romains ! Ça a bien changé. Il paraît même que le rugby a supplanté le foot, ces dernières années ! Inimaginable à notre époque. ", s’amusent Bernard Gillain, journaliste, et André Schoofs, membre de l’association des anciens.

À lire aussi | Du haut de cette abbaye, neuf siècles nous contemplent

À lire aussi | 2000 spectateurs en promenade pour les 900 ans de l’abbaye

À lire aussi | Abbaye cherche repreneur

À lire aussi | Une fête pour clôturer les 900 ans de l’abbaye, avec parcours-découverte et flambeaux

©Archives Bernard Gillain/Séminaire de Floreffe

Tous deux étaient sur les bancs du “Poudlard” floreffois au début des années 60. Quand il y avait moins de 300 élèves (contre 1 500 en 2022), tous internes. Dont les " philosophes " qui, au terme de deux années d’études supplémentaires, se destinaient à être prêtres.

Mais les autres n’échappaient pas pour la cause à l’enseignement pieux. Bernard se souvient être sorti de ce vase clos complètement paumé. Pourtant, les lieux l’ont "rappelé". Pendant 13 ans, entrecoupés d’autres documentaires pour la RTBF (dont un sur Le temps des cerises, festival qu’il avait co-créé), Bernard Gillain a promené ses caméras dans tous les angles de ce Mont-Saint-Michel.

©Archives Bernard Gillain/Séminaire de Floreffe

Un petit air de ressemblance à son paroxysme quand l’édifice fut complètement entouré d’eaux, suite aux inondations, en 1961. Images parlantes bien que muettes captées par l’abbé Ferminne, pionnier du compte-rendu filmique de la vie sur ces hauteurs. "Un bureau est rempli d’archives du genre, c’est une longue tradition à Floreffe ".

Les inondations en 1961. Un air du Mont-Saint-Michel? ©Archives Bernard Gillain/Séminaire de Floreffe

Un diable rouge chez Dieu

Ces images du passé, comme le banquet et la messe des anciens, Bernard n’aurait pas su s’en passer dans son film-somme: collection de 4 documentaires (près de 3 h 30 !) qui se répondent, en œuvres de mémoire et de passage.

L’ensemble s’appelle Florette Flores, mais Bernard, estimant que sa fleur s’est plus refermée qu’ouverte, a un temps songé l’intituler La grande gayole. "Parce que nous étions des oiseaux en cage. L’enfermement, ce n’était pas forcément la bonne solution pour découvrir le monde qui nous entoure ". Et si La Petite Gayole est une chanson érotique, certains anciens élèves se demandent encore ce qu’on pouvait bien mettre dans leur café "de pharmacie", pour enrayer la libido !

La cour de récréation n’a pas tellement changé, au contraire des moeurs et des principes d’éducation. Les documentaires de Bernard Gillain font des bonds dans le temps. ©Archives Bernard Gillain/Séminaire de Floreffe

Quant à la langue wallonne, celle de Julos dont ce poète disait qu’elle tenait du "latin venu à pied du fond des âges ", il était banni. "On nous écartait de nos racines. Sauf notre professeur de poésie, l’Abbé Henin. Quant à l’abbé Detienne, c’est lui qui nous a fait découvrir le 1er 33 tours de Gainsbourg." Autre prof emblématique ? Celui de gymnastique, un Diable Rouge, Michel Delire.

Malgré ses mauvais souvenirs, Bernard Gillain fait la part belle à toutes les opinions et livre un travail d’ambiance monumental. Qui fait date et émotions.

Des tranches de vie entre les pierres

La jaquette du DVD. ©EdA

Au fil des métrages, Bernard et son équipe (dont 3 de ses enfants) brossent le portrait de la vie d’hier – mais la plongée est tant dantesque que "ça paraît être le moyen âge" – et d’aujourd’hui aux pieds de cette vieille dame. Qui a tendance à se casser la figure, en ruines.

Abbé Jean Lombet

C’est le constat fait dans Le funambule de la ligne du temps, par l’abbé Jean Lombet, avant qu’il ne monte au ciel. C’est l’un des acteurs clés, comme Jean Romain, présents dans ces films-témoignages.

Au petit séminaire, on voulait que les pensionnaires soient des anges. Mais il y avait parfois des cartes rouges: obligation de rester le week-end. ©Archives Bernard Gillain/Séminaire de Floreffe

Le cri du paon, lui, adapte le roman éponyme de Jean Richardeau et reconstitue sa bande de copains, en les asseyant même sur les bancs scolaires, entre potacheries, sévérité des professeurs (que Werner, le Flamand, imite avec délice) et franche camaraderie. Suit Les années de guerre au Petit Séminaire. De mémoire d’anciens conclut le cycle et réunit de nombreux intervenants sur des thématiques diverses: religion, discipline, théâtre… Une foule d’anecdotes fait mouche.

André en raconte une autre: "T out le courrier des élèves était contrôlé. Moi, j’avais repéré l’heure à laquelle le facteur passait et le lieu où étaient entreposées les lettres en attente d’être traitées. Ma fiancée, elle, avait choisi une enveloppe de couleur, facilement repérable. Avant la messe de 7 h 30, j’organisais donc une petite escapade. Je n’ai jamais été pris. "

DVD en vente au Moulin-Brasserie pour 25 € et lors de la projection des 4 docus, le 5/11, de 10 à 16 h, à l’espace Jijé (rue Donat Masson, 22, à Fosses). L’occasion, dans une ambiance conviviale, d’échanger avec les équipes des films et d’autres anciens. Rsv: fosses-la-ville.be.

Après quoi, ceux qui le souhaitent pourront prendre la direction de l’abbaye et sa marche aux flambeaux en clôture du 900e anniversaire.

Le prochain banquet des anciens se tiendra le 22/04 dans une nouvelle formule