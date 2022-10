Floreffe: accès interdit à la bibliothèque du centre, des déménagements à prévoir

Depuis une semaine, les citoyens floreffois n’ont plus accès à la bibliothèque de Floreffe-Centre, située au premier étage de l’ancien bâtiment du CPAS, à la rue Piret. Après une visite de contrôle des pompiers, le Colonel Gilbert, a rendu un avis négatif et, donc, a interdit l’accès au public. Les locaux ne disposent d’aucune sortie de secours. Un seul escalier en bois, et étroit, permet de rejoindre l’étage où l’on recense plusieurs milliers de livres qui sont aussi stockés dans le grenier.