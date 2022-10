Floreffe : "40 ans de pur bonheur" au quartier du Coriat

Le comité de quartier du Coriat, à Floreffe, a fêté ses 40 ans d’existence lors d’un souper qui a rassemblé près de 80 convives au Moulin-brasserie. Le comité a vu le jour en 1982, à l’occasion d’une première réunion tenue chez Ghislaine et André Brouwers. « On venait de Bruxelles et on voulait permettre aux habitants du quartier, de se rencontrer lors de moments festifs, » raconte Ghislaine.