Floreffe : une fête pour clôturer les 900 ans de l’abbaye, avec parcours-découverte et flambeaux

Aujourd’hui, les conditions sanitaires permettent de remettre en place cet événement historique. Il aura lieu, sur le site de l’abbaye, le samedi 5 novembre prochain. Le programme en sera, très largement, le même que celui qui avait été contacté il y a un an par l’ASBL Floreffe Histoire, Culture et Tourisme. L’événement clôturera ainsi une année jubilaire riche: colloque scientifique, publication d’un livre, exposition de prestige à Namur, grand spectacle théâtral…

La journée se déroulera en deux temps: un parcours-découverte l’après-midi, une marche aux flambeaux le soir.

Ce parcours-découverte permettra à chacun de déambuler librement sur l’ensemble d’un site exceptionnel et rarement ouvert au public. Individuellement, en groupe, ou en famille, on pourra ainsi pénétrer dans pas moins de 50 endroits de la vénérable abbaye, depuis les jardins jusqu’à la salle du chapitre, la sacristie de l’église abbatiale ou encore l’ancienne bibliothèque et son plafond rococo peint en trompe l’œil. La formule est adaptée pour tous, adultes et enfants (mais d’accès difficile aux PMR). En divers lieux, ateliers, animations, dégustations, visites réelles et virtuelles égaieront et enrichiront ce voyage dans l’espace et le temps.

Quatre spectacles sont proposés, à heures fixes: magie, avec Darko ; cirque, avec le clown Tété ; marionnettes, avec Frère Philippe ; conte et harpe, avec Stella Marquet.

Deux expositions évoqueront le passé de l’abbaye de Floreffe et les 900 ans de l’ordre des prémontrés.

L’accueil est prévu à la grange (juste à côté du moulin-brasserie) de 13h à 14 h 30. Inscription préalable obligatoire, avant le 31 octobre via le site 900ansfloreffe.be. Participation: 5€/personne (gratuit pour les enfants jusque 14 ans) donnant droit à une collation à mi-parcours.

Deuxième volet de cette journée: une marche aux flambeaux, de 20 à 22 h. Un circuit parcourra l’ensemble du site, au rythme du pas des prémontrés, à la lueur de flambeaux marquant l’itinéraire suivi. Neuf étapes rappelleront les neuf siècles de l’abbaye, depuis le colombier et la ferme jusque tout au cœur de l’église abbatiale. Chants, textes et lumières permettront de fêter solennellement le 900e anniversaire, avec notamment la participation des chanoines prémontrés de Leffe.

Accueil prévu à la grange (à côté du moulin-brasserie) dès 19 h 40 (et en tout cas avant 20 h).

La marche est indépendante du parcours de l’après-midi. Il est conseillé de prévoir des vêtements protégeant du froid et de la pluie, ainsi qu’un éclairage individuel. Gratuit mais inscriptions souhaitées avant le lundi 31/10 toujours par mail à 900ansfloreffe.be.

Pour les PMR, seules les trois dernières étapes (dans l’abbatiale) sont possibles: 0475 908 291.