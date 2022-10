André s’est particulièrement impliqué dans la vie associative. Avec son papa Eugène, il fut un des artisans de la relance de la compagnie des Turcos en 1970. Il intégra d’ailleurs le premier comité aux côtés du président Claude Chevalier. Quelques années plus tard, il créait avec Roger Cayer le club des marcheurs qui soufflera ses 50 bougies en 2023.

Passionné par l’histoire de son village, André était membre de l’ASBL Floreffe et Culture et a publié plusieurs ouvrages, particulièrement illustrés, riches de nombreuses anecdotes. Le fruit d’un remarquable travail de recherche. Parmi ces ouvrages, on épinglera Floreffe sous les bombes américaines le 4 mars 1944 ; Floreffe dans la grande guerre 14-18 et Floreffe dans la seconde guerre mondiale 40-45.

"André a été très actif aussi dans le comité qui a géré les commémorations de la guerre 14-18, confie André Bodson, ancien bourgmestre. Il a également, avec son épouse Christine, intégré le comité de rédactions des Nouvelles glanes."

Cet historien a aussi sorti un livre sur le contournement de la nationale 90 permettant aux Floreffois de retrouver le Floreffe de leur enfance avec plusieurs illustrations du quartier du Coriat et du Cheval de Bois.

Son dernier ouvrage était consacré au carmel de Floreffe, suite au départ des religieuses vers la maison des Sœurs âgées de la charité à Namur.