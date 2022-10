Floreffe : l’été indien des glaces italiennes chez Battista (vidéo)

"J’avais fait la micro-brasserie, auparavant. Je n’aime pas rester à rien faire, j’aime apprendre. Enfant, j’avais connu la machine à l’italienne dans le café." Donc, la glace, ça lui parlait. "Sans penser ouvrir un commerce, mais pour faire plaisir à ma famille. J’ai eu l’occasion de racheter la machine d’un restaurateur qui arrêtait. "

Le Covid a fait effet boule de glace

Puis, il y a eu la pandémie: deux fermetures, sept mois d’arrêt. Certains – heureusement pas la majorité – clients ne sont jamais revenus. Terminées, les fêtes jusqu’à plus fin. "Avant, on allait chercher les croissants avant de fermer, se remémore Claudia. C’est fini tout ça. J’ai aussi l’impression que pas mal de personnes ont gardé l’habitude de boire entre amis à domicile."

©EdA

Plutôt que de rester de marbre face au changement, la question d’élargir l’offre s’est posée. Ne fût-ce que pour avoir quelque chose à emporter, l’institution floreffoise ne faisant pas de cuisine. Rudy a donc embrayé. "Oh, au début, certains habitués l’ont mal pris, continue la patronne, on n’aime pas voir changer ses habitudes."

D’autres en ont pris, dès juin, à la sortie du séminaire, avec la famille ou en classe, petits et grands ont trouvé leur place. De même, les promeneurs du dimanche après-midi ont fait le détour depuis le chemin de halage. Une nouvelle clientèle là où les piliers de comptoirs réticents se sont finalement laissés tenter et en ont redemandé.

Circuit-court et recette du pays

"Je n’ai pas encore de parfum à la bière, mais pourquoi pas tenter une glace à la Temps des cerises ? " Rudy dispose en tout cas d’un bel assortiment: 35 parfums, en sorbets et crèmes glacées, tout artisanal et pasteurisé. Si les pistaches viennent d’Iran et les gousses de vanille de Madagascar – "je ne prends pas d’extraits" – pour le reste, Rudy se fournit au plus près. Les fruits viennent de la ferme de Bijard à Sart-Saint-Laurent, le lait de la ferme des Volées de Saint-Gérard, tandis que le café Mossiat (Assesse) est celui qui était déjà servi chez Battista. On ne change pas une équipe qui gagne. La biscuiterie namuroise est également mise à contribution, comme Le p’tit Namurois pour ses cookies.

©EdA

Circuit-court, donc, pour une recette qui vient en droite ligne d’Italie. Rudy ne fait pas mentir les origines de sa famille, il a jeté son dévolu sur le savoir-faire de Carpigiani. " C’est l’université de la glace. Je suis la technique à la lettre. Ma touche est dans les associations. Les classiques ont la cote: vanille, spéculoos, caramel beurre salé, fraise de saison… mais j’ai aussi lancé des arômes banane-chocolat, myrtille-citron, figue, raisin. Puis, il y a ma spécialité, citron meringué, que j’aimerais bientôt proposer. "

Le tout est congelé à -18 °C et, pour éviter que le givre ne s’invite, le conservateur-présentoir est vidé et coupé, le mercredi, jour de fermeture du glacier. Rudy ouvre tous les autres jours de 15h à 18 h 30 (de 14h à 20h en été, et jusqu’à 21h les week-ends). En espérant que la facture d’électricité ne plombe pas le bel engouement. Comme en témoignent Jacqueline et Thierry qui rafraîchissent la fin de leur promenade cycliste avec un cornet-deux boules. "C’est très parfumé, le goût est juste. C’est la première fois qu’on nous demande quelle boule doit aller au fond du cornet, c’est original et intelligent ! "

Chez Battista, Rue Auguste Renard 16 à Floreffe