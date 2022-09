La majorité propose un « tax shift » pour améliorer le pouvoir d’achat des ménages

Ce lundi, il a dévoilé le tax shift communal. "Il s’agit d’alléger les prélèvements sur le travail et les faire porter sur d’autres types de revenus ou de comportements, polluants par exemple. Notre objectif est, comme annoncé lors de notre arrivée dans la majorité, de rendre du pouvoir d’achat à l’ensemble des Floreffois. Avec les modifications des taxes, on privilégie une meilleure équité sociale et fiscale avec une plus juste contribution de chacun."

Première bonne nouvelle pour les habitants, la suppression de la taxe salubrité dès cette année. Soit un gain direct de 40 € par ménage. La majorité RPF-Défi a également diminué les centimes à l’IPP de 8,5% à 8,3%. "Si on peut revenir à 8% d’ici la fin de la législature, on le fera."

La minorité craint les coûts de l’énergie

Par contre, le collège a augmenté les centimes additionnels au précompte immobilier de 2 800 à 2 950.

L’opposition a bien évidemment réagi. Georges Dereau (PS), qui a voté contre les trois adaptations, se demande dans quelle bulle vit le collège. "Avec l’explosion des coûts énergétiques, les indexations des salaires, les impacts sur l’IPP, comment allez-vous faire ?"

"Nous ne travaillons pas dans le brouillard", rétorque Damien Habran.

Pour Écolo, les recettes communales vont diminuer de 78 520 €. "Nous votons contre la diminution de l’IPP car nous souhaitons garantir une trajectoire budgétaire qui permette, dans la situation difficile que nous connaissons, de garantir un service public de qualité", lance Albert Mabille.

"On ne va supprimer aucun service, répondent l’échevin et le bourgmestre. On va rationaliser les dépenses et réorganiser les postes. On offrira toujours un service de qualité tout en mettant en place une taxation plus juste."

Les Verts ont émis un vote favorable pour le précompte immobilier et se sont abstenus pour l’abrogation de la taxe salubrité.