Franière : un pont plus haut et un dénivelé qui fait peur, il n’y aura pas un « mur » à 12% à l’entrée des maison (vidéo)

Quant au dénivelé dont il est question, c’est vrai que l’ouvrage d’art est bien plus haut que le précédent, à cause du mètre de sécurité à garder désormais entre le bas du tablier et les caténaires. 70 centimètres. À récupérer sur quelques centaines de mètres, pour retomber sur ses pattes au moment d’aborder le virage en contrebas. Ça n’a l’air de rien mais ça induit une modification du profil de la route et une pente supplémentaire. Dans tous les sens.

Du pont, la rage

Début du mois, les 4-5 riverains ayant pignons sur le chantier ont ainsi été conviés à une réunion leur expliquant comment on allait connecter leurs entrées et garages. "Outre la possibilité de devoir casser nos cours pour adoucir la descente, on nous annonçait des rampes d’accès de minimum 10%, voire 12-13%. C’est la moyenne de l’effrayante rue du Calvaire, de l’autre côté du pont." Remco serait peut-être à l’aise, mais, pour sortir de chez eux, les Franiérois ne sont pas des coureurs de grand tour ! Du côté d’Infrabel, le porte-parole Frédéric Sacré se voulait rassurant. "Ça a l’air vertigineux mais c’est moins que beaucoup de pentes de garage, expliquait notre ingénieur. Pente, il y aura. Mais nous pouvons l’adoucir en empiétant de trois-quatre mètres sur l’assiette privée, sans indemnisation mais avec l’engagement de remettre les lieux dans leur prime état. Cela dit, il n’y a rien de neuf, ce ne sont pas des mesures de fin de chantier, ces plans ont été montrés dès le début."

Un compromis acceptable

Oui mais dans un langage et des dessins d’initiés, non chiffrés, rétorquent les riverains. "Moi, je pense qu’ils se sont trompés, ou qu’ils nous ont caché à quel point la situation nous embarasserait. On ne nous a pas expliqué ça", continue Rosa qui, dans le cas contraire, assure qu’elle ne se serait pas laissée faire.

Reste que, vu la levée de boucliers de la part des trois riverains les plus impactés, l’ingénieur s’est remis à sa table et, il y a quelques jours, les voisins ont été recontactés. "Aucune cour ne sera cassée ", annonce notre témoin, rassurée comme ses voisins directs.

Frédéric Sacré confirme: "Nous voulions satisfaire tout le monde. Nous avons donc fait quelques études complémentaires. Là où nous avions initialement une montée régulière de 4%, nous avons décidé de la faire plus raide, 6%, dans les derniers mètres amenant les véhicules sur le tablier. Cela permettra de redescendre à un dénivelé de moins de 9% devant les premières maisons. " Le ton a baissé, on s’est entendu.

