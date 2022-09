Les ateliers du savoir, un enseignement collectif

Pour la 5eannée, les six membres de ce collectif réflexif (Jules et Thérèse, donc, en compagnie d’Anne Jouniaux, Carine Henry, Jacques Rihoux, Nicolas Robin et Paulette Van Aelst) ont mis sur pied un programme qui va dans toutes les directions et convié quelques personnes-ressources. "Pas uniquement des grosses têtes, aussi des gens qui ont des mains, qui ont fait l’expérience du concert. À chaque événement, il y a 45 minutes d’exposé suivies d’un débat. Puis, on partage un verre." Si le groupement a su, par ses événements, conquérir des fidèles, force est de constater qu’il aimerait abaisser la moyenne d’âge de son audience. L’entrée est libre et rendez-vous est donc donné, un samedi par mois, de 10h à 12h, au centre culturel (Chemin privé 1) puis, si tout va bien, dans l’infrastructure du studio (l’ancien presbytère de Floreffe).

Voilà le programme:

Le 24 septembreau centre culturel: "Question sur le libéralisme" avec Pierre Reman, économiste et ancien directeur de la faculté ouverte de politique économique et sociale. L’occasion d’explorer la naissance et l’évolution de cette doctrine, ses différentes formes.

Le 15 octobre à la salle communale (Rue Joseph Piret 2-16): Atelier de désintox, évolution sémantique avec Jean-François Rasschaert, animateur au Ciep, centre d’information et d’éducation populaire de la province de Namur.

Le 16 novembre à la salle communale: film palestinien Erasmus in Gaza, avec la participation de Marianne Blume (Association Belgique-Palestine).

Le 17 décembreau Studio: Seveso, avec Georges VL, fidèle participant des ateliers du savoir qui a proposé un thème, dans lequel il a de l’expérience.

Le 14 janvier au Studio: Aménagement du territoire, plus d’actualité que jamais, avec Luc Maréchal, haut fonctionnaire pensionné de la Région wallonne.

Le 11 févrierau Studio: E-Commerce et problématique des travailleurs (Uber, etc.), avec Martin Willem, syndicaliste CNE.

Le 11 marsau Studio: économie sociale avec Thérèse-Marie Bouchat, co-directrice et -fondatrice de Paysans-Artisans.

Le 15 avrilau Studio: Démographie et mouvements mondiaux, avec André Lambert, démographe à l’institut pour un développement durable (ADRASS).

Le 13 mai : Fake News. Le collectif cherche toujours un intervenant, avis aux amateurs.

Le 16 juin au Studio: Droits humains, dans le monde. Avec Philippe Hensmans, directeur de la section belge francophone d’Amnesty International.

Pas de réserv. Rens: 0473 98 02 60