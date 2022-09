Floreffe: sans bruit, ni essence, juste à la force des jambes, il invente le vélo-tondeuse (vidéo)

Oui, mais voilà, entre-temps, le prix du carburant a aussi explosé et les petits malins rivalisent d’originalité pour faire des économies. Ou en tout cas s’amuser à métamorphoser ces appareils bien utiles du quotidien.

Du côté de Floreffe, un artiste, qui aime sa tranquillité et la discrétion (ce pourquoi nous préserverons son anonymat), n’en est pas à son coup d’essai. Ceux qui sont déjà passés à côté de sa maison le savent, sa cour est remplie d’objets hétéroclites, utiles ou décoratifs, faisant la part belle au fer, forgé, ou rouillé, et au seconde main. Un bouclier de Captain America s’est planté dans son mur, un ours grandeur nature remplit la fonction de range-bois, un fouet de tapisserie accueille une boule pour les oiseaux et une maman pince-monseigneur donne à manger à ses mioches, des clés anglaises.

Mais l’herbe grandit plus vite qu’eux, disions-nous, ce pourquoi notre grand enfant, inventif a mis sur pied, sur roue plutôt, une tondeuse d’un nouveau genre, cycliste. "L’idée m’est venue après la vision d’un épisode de Vidéo Gag, il y a quelques semaines. Une personne avait imaginé une tondeuse sur base d’un scooter…"Bien, mais ça ne résout pas le coût de l’énergie nécessaire à faire tourner la lame, que du contraire.

L’artisan floreffois, jamais en manque d’idées qui tranchent, a donc cogité quelques jours avant de réunir le matériel nécessaire à une machine encore plus verte. « J’y ai misun BMX complet, le rouleau d’une tondeuse à main et des barres à mines.La structure est interchangeable, on sait retirer le rouleau et remettre la roue. »En tout, il a fallu 6 heures au créateur pour finir son œuvre. Plus qu’à se mettre au boulot et en selle.